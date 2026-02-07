English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IMPS: SBI ఖాతాదారులకు బిగ్‌షాక్‌.. ఫిబ్రవరి 15 నుంచి IMPS ట్రాన్సాక్షన్లపై ఛార్జీలు, ఈ 5 మందే తెలుసుకోండి..!

IMPS: SBI ఖాతాదారులకు బిగ్‌షాక్‌.. ఫిబ్రవరి 15 నుంచి IMPS ట్రాన్సాక్షన్లపై ఛార్జీలు, ఈ 5 మందే తెలుసుకోండి..!

SBI New Money IMPS Transfer Rules: ఎస్‌బీఐ ఖాతాదారులకు బిగ్ అలెర్ట్‌.. ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ నుంచి ఐఎంపీఎస్ అంటే.. తక్షణ చెల్లింపులపై సర్వీస్ ఛార్జీలు వసూలుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. దీనికి ఇంటర్నెట్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యోనో యాప్‌ ద్వారా చేసే లావాదేవీల పై కూడా వర్తిస్తుంది. అయితే ఫిబ్రవరి 15 నుంచి ఈ చార్జీలు అమల్లోకి రానున్నాయి. ముందుగానే ఈ 5 విషయాలు ఎస్‌బీఐ ఖాతాదారులు తెలుసుకోవాలి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజ బ్యాంకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఖాతాదారుల పై చార్జీలు వసూళ్లకు రంగం సిద్ధం చేస్తోంది. ఫిబ్రవరి 15 నుంచి మొబైల్ లేదా ఇతర మార్గాల ద్వారా ఐఎంపీఎస్ అంటే తక్షణ చెల్లింపు సేవలు చేసే లావాదేవీలపై చార్జీలు వసూలుకు రెడీ అయిపోయింది. డిజిటల్ ఇండియాలో భాగంగా ఈ సేవలను దిగ్గజ కంపెనీ అందిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.  

 అయితే దీనికి మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు ట్రాన్స్‌ఫర్ చేస్తే మాత్రం ఛార్జీలు వసూలు చేస్తుంది. ఇది 2026 ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ఇంటర్నెట్, మొబైల్ యాప్, యోనో ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసినా ఈ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తుంది. ఆన్‌లైన్ లావాదేవీల కోసం ఎస్‌బీఐ ఒక కొత్త శ్లాబ్ కూడా తయారు చేసింది.  

 రూ.25 వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు లావాదేవీలు చేస్తే రూ.2+GST. రూ. లక్ష నుంచి రూ.2 లక్షలు ట్రాన్స్‌ఫర్ చేస్తే రూ.6+GST. రెండు లక్షల నుంచి 5 లక్షల వరకు చెల్లింపులు చేస్తే రూ.10+GST. అయితే మీరు బ్యాంకు బ్రాంచ్‌కు వెళ్లి చెల్లింపులు చేసిన పెద్ద ప్రయోజనం ఉండదు. ఎందుకంటే అక్కడ కూడా IMPS చార్జీలు యథావిధిగా ఉంటాయి.  

 అయితే ఈ ఎస్‌బీఐలో మీకు శాలరీ ప్యాకేజ్ ఉంటే మాత్రం కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు. DSP, PMSP, ICSP, CGSP, PSP ద్వారా జీతం పొందుతున్న వారికి ఈ ఛార్జీల నుంచి మినహాయింపు లభించింది. దీంతోపాటు శౌర్య ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఖాతా, ఎస్‌బీఐ ఫ్యామిలీ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉన్నవారికి కూడా మినహాయింపు లభించింది.  

 అయితే IMPS అనేది ఒక 24 గంటలు పని చేసే ఒక చెల్లింపుల వ్యవస్థ. సెలవు దినాల్లో కూడా క్షణాల్లో మీరు సులభంగా డబ్బును ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయవచ్చు. మీరు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా మొబైల్ యాప్‌  ద్వారా రూ.25000 వరకు పంపితే పూర్తిగా ఉచితం.  

