SBI: కస్టమర్లకు SBI బిగ్ షాక్.. ఆగస్టు 15 నుంచి IMPS ఛార్జీల పెంపు..!!

SBI Charges Hike: రిటైల్ కస్టమర్లకు బిగ్ షాకిచ్చింది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆగస్టు 15వ తేదీ నుంచి ఇమీడియట్ పేమెంట్ సర్వీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జీలను పెంచినట్లు ప్రకటించింది. కార్పొరేట్ కస్టమర్లకు ఈ మార్పులు సెప్టెంబర్ 8 నుండి అమలులోకి వస్తాయి.
మీకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో అకౌంట్ ఉందా. అయితే ఈ విషయం తప్పకుండా తెలుసుకోవల్సందే. దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ బ్యాంకు అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐఎంపీఎస్ ద్వారా ఆన్ లైన్ లో డబ్బు పంపే నిబంధనల్లో పెను మార్పులు చేసింది.   

ఈ మార్పు రిటైల్ కస్టమర్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ నుంచి కార్పొరేట్ కస్టమర్లకు కూడా అమల్లోకి వస్తాయి. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ నియమంతో దాదాపు 40కోట్ల మంది కస్టమర్లపై ప్రభావం చూపనుంది.   

సాధారణం ఐఎంపీఎస్ ద్వారా ఆన్ లైన్ లో త్వరగా డబ్బు పంపించవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఈ కొత్త మార్పుతో మీరు కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ పై డబ్బు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. తక్కువ మొత్తంలో ట్రాన్సాక్షన్ చేసే కస్టమర్లకు ఈ రూల్ వర్తించదు. రూ. 25 వేల వరకు ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే ఎలాంటి ఛార్జీలు ఉండవు.   

ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా యోనో యాప్ ద్వారా రూ. 25వేల వరకు ట్రాన్సాక్షన్స్ పై ఎలాంటి ఛార్జీలు విధించరు. రూ. 25వేల కంటే ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తే ఫీజులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 

రూ. 25,000 నుండి రూ. 1 లక్ష వరకు – రూ. 2 + GST, రూ. 1 లక్ష నుండి రూ. 2 లక్షలు – రూ. 6 + GST, రూ. 2 లక్షల నుండి రూ. 5 లక్షలు – రూ. 10 + GST చెల్లించాల్సి వస్తుంది. ఈ ఫీజు ఆన్ లైన్ లోనే జరిగే ఐఎంపీఎస్ కు మాత్రమే వర్తిస్తుందని గమనించాలి.   

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కు సంబంధించి  ఏదైనా శాఖకు వెళ్లి లావాదేవీ చేస్తే, మీరు రూ. 1000 వరకు ఎటువంటి ఫీజు  చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. దీని కంటే ఎక్కువ మొత్తానికి మీరు ఛార్జీ చెల్లించాలి. రూ. 1,000 నుండి రూ. 10,000 – రూ. 2 + GST,రూ. 10,000 నుండి రూ. 25,000 – రూ. 4 + GST, రూ. 25,000 నుండి రూ. 1 లక్ష – రూ. 4 + GST రూ. 1 లక్ష నుండి రూ. 2 లక్షలు – రూ. 12 + GST, రూ. 2 లక్షల నుండి రూ. 5 లక్షలు – రూ. 20 + జీఎస్టీ విధిస్తారు   

కాగా ఎస్బిఐ కొందరు అకౌంట్ హోల్డర్స్ కు ఫ్రీ ఆన్ లైన్ ఐఎంపీఎస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అందిస్తుంది. అందులో శాలరీ ప్యాకెజ్ అకౌంట్స్, డిఫెన్స్ శాలరీ ప్యాకెజీ, పారా మిలిటరీ శాలరీ ప్యాకేజీ, ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ శాలరీ ప్యాకెజీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ శాలరీ ప్యాకేజీ, పోలీస్ శాలరీ ప్యాకేజీ, రైల్వే శాలరీ ప్యాకేజీ , శౌర్య ఫ్యామిలీ పెన్షన్ అకౌంట్లు ఉన్నాయి. 

