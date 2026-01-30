English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • SBI Bank Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నెలకు రూ. 85,590 జీతంతో SBIలో భారీగా ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్..!

SBI Bank Jobs: దేశ వ్యాప్తంగా వివిధ స్టేట్ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా బ్రాంచుల్లో.. రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన సర్కిల్ బేస్డ్‌ ఆఫీసర్స్‌ ఉద్యోగాల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతూ నోటిఫికేషన్‌ రిలీజ్ చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్‌ కింద మొత్తం 2,273 పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు జనవరి 29వ తేదీ నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.  
 
బ్రాంచ్‌ల వారిగా ఖాళీల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్‌-80, అమరావతి-101, భోపాల్‌-118, భువనేశ్వర్‌-85, చంఢీగఢ్‌-108, చెన్నై-208, గాంధీనగర్‌-249, గువాహటి-85, బెంగళూరు-236, జైపూర్‌-113, కోల్‌కతా-242, లక్నో-221, మహారాష్ట్ర-204, ముంబై-152, న్యూఢిల్లీ-83, తిరువనంతపురం-83.

పోస్టులను అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణత పొంది ఉండాలి. అలాగే స్థానిక భాషలో రాయడం, చదవడం వచ్చి ఉండాలి. నోటిఫికేషన్‌లో సూచించిన విధంగా పని అనుభవం కూడా ఉండాలి. 

అభ్యర్థుల వయోపరిమితి 2025 డిసెంబర్‌ 31వ తేదీ నాటికి 21 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఓబీసీ అభ్యర్థులకు మూడు సంవత్సరాలు.. ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదు సంవత్సరాలు, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు పదేళ్ల వరకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. 

ఈ అర్హతలు కలిగిన వారు ఎవరైనా ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో ఫిబ్రవరి 18, 2026వ తేదీ లోపు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు ఫీజు కింద జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులు రూ.750 కాగా.. ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు. 

ఆన్‌లైన్‌ రాత పరీక్ష, స్క్రీనింగ్‌, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది. ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. 48,480 నుంచి రూ. 85,590 వరకు జీతంగా చెల్లిస్తారు.  

