/SBI Loan: వ్యాపారస్తులకు బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. SBI నుంచి భారీ Loan మేళా.. అర్హులు ఎవరంటే..?

SBI Loan: దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా..తన కస్టమర్ల కోసం ఒక భారీ లోన్ స్కీమ్ ను ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా నెలకున్న అనిశ్చితి పరిస్థితులు దేశీయ వ్యాపార రంగంపై భారీ ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల నుంచి వ్యాపారులను గట్టెక్కెంచేందకు ఎస్బిఐ సిద్ధమైంది.
సుమారు రూ. 80, 000కోట్ల విలువైన లోన్ మొత్తాన్ని పంపిణి చేసేందుకు బ్యాంకు సిద్ధమైంది. ఎస్బిఐ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు ఒక కోటి మందికిపైగా భారీ లబ్ది చేకూరుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో సూక్ష్మ, చిన్న , మధ్య తరహా పరిశ్రమలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను పరిగణలోనికి తీసుకుని కేంద్రం సరికొత్త స్కీమును ప్రవేశపెట్టింది.
కేంద్రం తీసుకువచ్చిన ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ గ్యారెంటీ స్కీమ్ 5.0 కింద ఈ భారీ లోన్స్ ను ఎస్బిఐ అందిస్తుంది. దీంతో చిన్న వ్యాపారస్తులకు ఈజీగా క్రెడిట్ సదుపాయం అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ విషయంపై బ్యాంక్ చైర్మన్ సీఎస్ శెట్టి స్పందించారు. ఈ స్కీమ్ గురించి మాట్లాడుతూ.. కొన్ని కీలక విషయాలను చెప్పుకొచ్చారు
ఎస్బిఐ వద్ద రూ. 80, 000కోట్ల వరకు అప్పు ఇచ్చే సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల ద్రుష్ట్యా 30 నుంచి 40శాతం మంది అర్హులైన ఎంఎస్ఎంఈ కస్టమర్లు మాత్రమే ఈ లోన్స్ పొందే ఛాన్స్ ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఈ స్కీమ్ కు సంబంధించి పూర్తిస్థాయి మార్గదర్శకాలు త్వరలోనే అమల్లోకి వచ్చే ప్రక్రియలో ఉన్నాయని తెలిపారు. త్వరలోనూ పూర్తి వివరాలను వెల్లడిస్తామని ఆయన చెప్పారు.
ఇక ఎస్బిఐ కేవలం బిజినెస్ లోన్స్ కే పరిమితం కాకుండా సామాన్యులకు ఇచ్చే పర్సనల్ లోన్స్ పై కూడా దృష్టి పెట్టింది. సొంతింటి కల ఉన్నవారి నుంచి డిమాండ్ బలంగా ఉండటం, పర్సనల్ అవసరాల కోసం బంగారు నగలు లేదా పర్సనల్ లోన్స్ కోసం వచ్చే కస్టమర్ల సంఖ్య కూడా భారీగా పెరుగుతుందని తెలిపారు.
మీరు ఏ చిన్న వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకున్నా.. లేదా వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించాలనుకున్నా ఎస్బిఐ అందిస్తున్న ఈ లోన్ స్కీమ్ మీకు ఒక మంచి అవకాశంగా మారనుంది. సులభమైన నిబంధనలతో ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ గ్యారెంటీ స్కీమ్ వాడుకోవడం ద్వారా ఆర్థికంగా మరింత నిలదొక్కుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. త్వరలోనే దీనికి సంబంధించి పూర్తి గైడ్ లెన్స్ మీ సమీప ఎస్బిఐ బ్రాంచులో అందుబాటులో ఉంటాయి. అక్కడికి వెళ్లి బ్యాంకు సిబ్బందిని కానీ మేనేజర్ ను కానీ అడిగి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.