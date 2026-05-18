/SBI: 90 రోజుల రూల్ చెప్పిన SBIకి కోర్టు దిమ్మతిరిగే నిర్ణయం..!

SBI: నాగ్పూర్లో ఓ ఆసక్తికరమైన కేసులో వినియోగదారుల కమిషన్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ)కు షాక్ ఇచ్చింది. భర్త మరణించిన ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ పెట్టిన మహిళకు కూడా రూ.5 లక్షలు చెల్లించాలని కమిషన్ ఆదేశించింది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఈ కేసు మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్కు చెందిన ఓ మహిళకు సంబంధించినది. ఆమె భర్తకు ఎస్బీఐలో ఖాతా ఉండేది. ఆ ఖాతాకు సంబంధించిన డెబిట్ కార్డు ద్వారా రూ.5 లక్షల వరకు ఇన్సూరెన్స్ రక్షణ కల్పిస్తున్నారని తరువాత ఆమెకు తెలిసింది. అయితే ఈ విషయాన్ని బ్యాంక్ ఎప్పుడూ తనకు లేదా తన భర్తకు తెలియజేయలేదని మహిళ ఆరోపించింది.
2013లో ఆమె భర్త రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించాడు. అకస్మాత్తుగా భర్త చనిపోవడంతో ఆమె తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురయ్యింది. ఆ బాధ నుంచి బయటపడటానికి చాలా సమయం పట్టిందని మహిళ తెలిపింది. తర్వాత 2019లో ఈ ఇన్సూరెన్స్ పథకం గురించి తెలుసుకుని బ్యాంక్ను సంప్రదించింది.
అవసరమైన అన్ని డాక్యుమెంట్లు సమర్పించినప్పటికీ బ్యాంక్ క్లెయిమ్ను తిరస్కరించింది. 90 రోజులలోపు క్లెయిమ్ చేయలేదని కారణం చూపింది. అలాగే ఆమె భర్త వద్ద ఉన్న “మాస్టర్ కార్డ్ క్లాసిక్” కార్డుకు ఇన్సూరెన్స్ వర్తించదని కూడా తెలిపింది.
దీంతో మహిళ వినియోగదారుల కమిషన్ను ఆశ్రయించింది. కేసు విచారించిన కమిషన్ బ్యాంక్ వైఖరిపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. భర్త అకస్మాత్తుగా చనిపోతే మానసిక షాక్ రావడం సహజమని, ఆ పరిస్థితి నుంచి కోలుకోవడానికి సమయం పడుతుందని పేర్కొంది.
ఇన్సూరెన్స్ హక్కుల గురించి ఖాతాదారులకు స్పష్టంగా తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత బ్యాంక్దేనని కమిషన్ తెలిపింది. ఇతర కార్డుదారులకు ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చి, ఇదే పరిస్థితిలో ఈ మహిళకు నిరాకరించడం అన్యాయమని వ్యాఖ్యానించింది.చివరగా మహిళకు రూ.5 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ మొత్తం, ఆ మొత్తంపై వడ్డీతో పాటు మానసిక వేదనకు రూ.10 వేల పరిహారం చెల్లించాలని ఎస్బీఐను ఆదేశించింది. ఈ తీర్పు ఇప్పుడు బ్యాంకుల బాధ్యతలపై పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.