Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /SBI: 90 రోజుల రూల్ చెప్పిన SBIకి కోర్టు దిమ్మతిరిగే నిర్ణయం..!

SBI: 90 రోజుల రూల్ చెప్పిన SBIకి కోర్టు దిమ్మతిరిగే నిర్ణయం..!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 18, 2026, 03:06 PM IST|Updated: May 18, 2026, 03:06 PM IST

SBI: నాగ్‌పూర్‌లో ఓ ఆసక్తికరమైన కేసులో వినియోగదారుల కమిషన్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్‌బీఐ)కు షాక్ ఇచ్చింది. భర్త మరణించిన ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ పెట్టిన మహిళకు కూడా రూ.5 లక్షలు చెల్లించాలని కమిషన్ ఆదేశించింది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

SBI insurance claim1/5

ఈ కేసు మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పూర్‌కు చెందిన ఓ మహిళకు సంబంధించినది. ఆమె భర్తకు ఎస్‌బీఐలో ఖాతా ఉండేది. ఆ ఖాతాకు సంబంధించిన డెబిట్ కార్డు ద్వారా రూ.5 లక్షల వరకు ఇన్సూరెన్స్ రక్షణ కల్పిస్తున్నారని తరువాత ఆమెకు తెలిసింది. అయితే ఈ విషయాన్ని బ్యాంక్ ఎప్పుడూ తనకు లేదా తన భర్తకు తెలియజేయలేదని మహిళ ఆరోపించింది.

SBI insurance claim2/5

2013లో ఆమె భర్త రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించాడు. అకస్మాత్తుగా భర్త చనిపోవడంతో ఆమె తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురయ్యింది. ఆ బాధ నుంచి బయటపడటానికి చాలా సమయం పట్టిందని మహిళ తెలిపింది. తర్వాత 2019లో ఈ ఇన్సూరెన్స్ పథకం గురించి తెలుసుకుని బ్యాంక్‌ను సంప్రదించింది.

SBI insurance claim3/5

అవసరమైన అన్ని డాక్యుమెంట్లు సమర్పించినప్పటికీ బ్యాంక్ క్లెయిమ్‌ను తిరస్కరించింది. 90 రోజులలోపు క్లెయిమ్ చేయలేదని కారణం చూపింది. అలాగే ఆమె భర్త వద్ద ఉన్న “మాస్టర్ కార్డ్ క్లాసిక్” కార్డుకు ఇన్సూరెన్స్ వర్తించదని కూడా తెలిపింది.

SBI insurance claim4/5

దీంతో మహిళ వినియోగదారుల కమిషన్‌ను ఆశ్రయించింది. కేసు విచారించిన కమిషన్ బ్యాంక్ వైఖరిపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. భర్త అకస్మాత్తుగా చనిపోతే మానసిక షాక్ రావడం సహజమని, ఆ పరిస్థితి నుంచి కోలుకోవడానికి సమయం పడుతుందని పేర్కొంది.

SBI insurance claim5/5

ఇన్సూరెన్స్ హక్కుల గురించి ఖాతాదారులకు స్పష్టంగా తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత బ్యాంక్‌దేనని కమిషన్ తెలిపింది. ఇతర కార్డుదారులకు ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చి, ఇదే పరిస్థితిలో ఈ మహిళకు నిరాకరించడం అన్యాయమని వ్యాఖ్యానించింది.చివరగా మహిళకు రూ.5 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ మొత్తం, ఆ మొత్తంపై వడ్డీతో పాటు మానసిక వేదనకు రూ.10 వేల పరిహారం చెల్లించాలని ఎస్‌బీఐను ఆదేశించింది. ఈ తీర్పు ఇప్పుడు బ్యాంకుల బాధ్యతలపై పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.

Tags:
SBI insurance claim
SBI Latest News
SBI widow compensation
Nagpur consumer commission
SBI debit card insurance
insurance claim delay
SBI customer news

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పెట్రోల్ కారును CNG ఫిట్ చేయాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? ఇది లాభమా..నష్టమా!

పెట్రోల్ కారును CNG ఫిట్ చేయాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? ఇది లాభమా..నష్టమా!

CNG Car Conversion6 min ago
2

Pune Husband Horror: మనిషి కాదు మానవ మృగం.. కొడుకును కనలేదని భార్య ప్రైవేటు పార్ట్‌ల

Pune horror13 min ago
3

ఆప్ నేత దీపక్ సింగ్లా అరెస్ట్..బీజేపీ ప్రతికార చర్య అంటున్న ఆమ్ఆద్మీ నేత అతిషీ!

Deepak Singla53 min ago
4

Bandi Bhagirath pocso case: చిక్కుల్లో బండి భగీరథ్ స్నేహితులు.. విచారణకు రంగం సిద్దం

Bandi Bhagirath pocso case54 min ago
5

ఉద్యోగులకు కీలక అప్‌డేట్..హైదరాబాద్‌లో 8వ పే కమిషన్..నెలకు రూ.69,000 డిమాండ్!

8th Pay Commission Hyderabad visit1 hr ago