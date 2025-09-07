English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

SBI Recruitment: బ్యాంక్ జాబ్స్ అప్‌డేట్.. ఎస్‌బీఐ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ రిలీజ్.. పరీక్షలు ఎప్పటినుండంటే..!

SBI Recruitment 2025: ప్రముఖ బ్యాంకింగ్ రంగ సంస్థ ఎస్‌బీఐ జూనియర్ అసోసియేట్‌ (క్లర్క్) పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే.  తాజాగా ఈ పోస్టులకు సంబంధించి ప్రిలిమినరీ పరీక్ష తేదీలను ప్రకటించింది.
 
ఎస్‌బీఐ బ్యాంక్ జూనియర్ అసోసియేట్ (క్లర్క్) ఉద్యోగాల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 6,589 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇప్పటికే ముగిసింది. 

తాజాగా ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్‌ని రిలీజ్ చేశారు. పరీక్షలు ఈ సెప్టెంబర్ 20, 21, 27 తేదీల్లో జరుగనున్నాయి. కాల్ లెటర్లు త్వరలో అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి.   

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 310 పోస్టులు, తెలంగాణలో 250 పోస్టులు ఉన్నాయి. మిగిలిన పోస్టులు దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లో కేటాయించారు. అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. 

ఆగస్టు 1, 2025 నాటికి వయసు 20 నుంచి 28 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. కొన్ని వర్గాల అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.   

ఎంపిక ప్రక్రియ మూడు దశల్లో ఉంటుంది. మొదట ప్రిలిమినరీ పరీక్ష, ఆ తర్వాత మెయిన్స్ పరీక్ష, చివరగా ప్రాంతీయ భాషా పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.  

Sbi Clerk Prelims Exam Date 2025 Sbi Junior Associate Preliminary Exam 2025 Bank jobs Sbi Junior Associate Posts Sbi Junior Associate Preliminary Exam Dates SBI recruitment SBI Sbi Clerk Prelims Exam Dates Announce Sbi Latest Notification

