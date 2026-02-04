SBI Recruitment 2026: SBIలో 2273 ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ అర్హతతో అప్లై చేసుకునే ఛాన్స్

SBI Recruitment 2026: భారతదేశంలో ప్రముఖ బ్యాంక్ అయిన State Bank of India (SBI)లో భారీగా ఉద్యోగాల భర్తీ జరుగుతోంది. మొత్తం 2,273 సర్కిల్ బేస్డ్ ఆఫీసర్ (CBO) పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉద్యోగం చేయాలని ఆశపడే యువతకు ఇది మంచి అవకాశం అని చెప్పాలి.
ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేయాలంటే అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులు అయి ఉండాలి. ఏ విభాగంలో డిగ్రీ చేసినా అప్లై చేయవచ్చు. వయస్సు విషయానికి వస్తే 21 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. అయితే ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ వంటి రిజర్వేషన్ వర్గాల వారికి ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయస్సులో సడలింపు ఉంటుంది. దీనివల్ల చాలా మందికి అవకాశం లభిస్తుంది.
ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థులు తాము దరఖాస్తు చేస్తున్న సర్కిల్కు సంబంధించిన స్థానిక భాష చదవడం, రాయడం తప్పనిసరిగా రావాలి. ఇది చాలా ముఖ్యమైన అర్హతగా బ్యాంక్ పేర్కొంది. స్థానిక కస్టమర్లతో మాట్లాడాల్సి ఉండటం వల్ల ఈ నిబంధన పెట్టారు.
దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 18. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే అప్లై చేయాలి. దరఖాస్తు పూర్తిగా ఆన్లైన్ విధానంలోనే జరుగుతుంది. అధికారిక వెబ్సైట్ sbi.bank.in ద్వారా అప్లై చేయవచ్చు.
ఎంపిక ప్రక్రియ విషయానికి వస్తే, ముందుగా రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇందులో అర్హత సాధించిన వారిని స్క్రీనింగ్ చేసి, ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ ద్వారా తుది ఎంపిక చేస్తారు. ఈ మూడు దశల్లో ప్రతిభ చూపిన వారికే ఉద్యోగం లభిస్తుంది.
SBIలో ఉద్యోగం అంటే మంచి జీతంతో పాటు ఉద్యోగ భద్రత కూడా ఉంటుంది. బ్యాంకింగ్ రంగంలో స్థిరమైన కెరీర్ కోరుకునే వారికి ఇది చాలా మంచి అవకాశం. క్రమశిక్షణతో చదివి, సరైన ప్రణాళికతో సిద్ధమైతే ఈ ఉద్యోగాన్ని సాధించవచ్చు. కావున అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా వెంటనే అప్లై చేయడం మంచిది.