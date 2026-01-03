SBI Recruitment: గుడ్ న్యూస్.. రాత పరీక్ష లేకుండా SBI బ్యాంకులో ఉద్యోగాలు.. ప్రతి ఏడాదికి రూ.44 లక్షల జీతం!

SBI Officer Recruitment: ఎప్పటినుంచో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉద్యోగం పొందాలి అనుకుంటున్నారా? మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది.. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో 1100 పోస్టులకు ప్రత్యేకమైన నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో తెలుసుకోండి.
SBI Officer Recruitment: ఎప్పటినుంచో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడం మీ లక్ష్యమా.. 2026 సంవత్సరంలో నెరవేర్చుకునే డ్రీమా.. అయితే, మీకు ఇదే అద్భుతమైన అవకాశం.. ప్రభుత్వ బ్యాంక్ ఐన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 1146 కాళీ పోస్టులకు జాబ్ నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా స్పెషలిస్ట్ కేడర్ ఆఫీసర్ల నియామకం జరగబోతున్నట్లు అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది. కాబట్టి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందాలనుకునే వారికి ఇదే అద్భుతమైన అవకాశం. అయితే, ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఎప్పటినుంచో భారీ ప్యాకేజీతో బ్యాంకు ఉద్యోగం పొందాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశం. ముఖ్యంగా స్పెషలిస్ట్ కేడర్ ఆఫీసర్ ఖాళీలను నియామకంలో భాగంగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నిరుద్యోగ యువతకు మంచి ఛాన్స్ అందిస్తోంది. అధికారిక నోటిఫికేషన్ వివరాల ప్రకారం ఈ పోస్టులు మొత్తం 1146 ఉన్నట్లు ప్రకటించింది.
అలాగే విపి హెల్త్ పోస్టులు దాదాపు 582 ఖాళీ ఉన్నట్లు.. ఏబీపీ హెల్త్ 237 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నట్లు అధికారిక నోటిఫికేషన్ లో వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులకు దాదాపు 237 ఖాళీలు ఉన్నట్లు అధికారికంగా తెలిపింది. ఈ ఉద్యోగాలను అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్న వారు తప్పకుండా మంచి గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బ్యాచిలర్ డిగ్రీని కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది.
అలాగే ఈ అధికారిక నోటిఫికేషన్లో భాగంగా వయోపరిమితి వివరాలను కూడా వెల్లడించారు.. VP హెల్త్ పోస్టులకు అప్లై చేసుకునే వారు తప్పకుండా కనీస వయోపరిమితి 26 సంవత్సరాలు ఉండాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా AVP హెల్త్ కాళీ పోస్టులకు అప్లై చేసుకునే వారి వయస్సు కనీసం 23 సంవత్సరాలు ఉండాల్సిందిగా నోటిఫికేషన్ లో తెలిపారు. ఇక కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులకు అప్లై చేసుకునేవారు తప్పకుండా 20 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాల్సి ఉంటుంది.
ఇక అధికారిక నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించిన జీతాల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. VP హెల్త్ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు సంవత్సరానికి గరిష్టంగా రూ.44.70 లక్షల జీతం ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. AVP పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు ఎంపికైయితే.. వీరి జీతం ఏడాదికి రూ.30 లక్షలు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ప్రతి ఏడాది రూ.6 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
పోస్టులకు సంబంధించిన ఎంపిక వివరాల్లోకి వెళితే.. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అభ్యర్థుల ఎంపిక విషయంలో ఎలాంటి రాత పరీక్ష ఉండబోదని ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా అభ్యర్థుల దరఖాస్తుల ఆధారంగానే షార్ట్ లిస్టు చేసి.. ఇంటర్వ్యూ ద్వారా వీరిని ఎంపిక చేసుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునేవారు నేరుగా https://bank.sbi/web/careers/current-openings వెబ్సైట్ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.