SBI: ఇన్వెస్టర్లను నిండా ముంచేసిన బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్..HDFC, SBI షేర్లు భారీ పతనం..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 08, 2026, 07:16 PM IST|Updated: May 08, 2026, 07:16 PM IST

SBI Q4 Results: పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత కారణంగా దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు మళ్లీ నష్టాలను ఎదుర్కుంటున్నాయి.  ఇరాన్ అమెరికా ఉద్రిక్తతలకు తోడు దేశీయ కంపెనీలు క్యూ 4 ఫలితాల్లో అంచనాలను అందుకోకపోవడంతో ఆయా స్టాక్స్ భారీ నష్టాల్లో ముగిశాయి. ముఖ్యంగా ఎస్బీఐ దాదాపు శాతం మేర నష్టపోయింది. హెచ్ డీఎస్సీ తోపాటు ఇతర బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ కూడా నష్టపోయాయి. 

పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల కారణంగా దేశీయ మార్కెట్లు శుక్రవారం నష్టాల్లో ముగిశాయి. అమెరికా ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు మళ్లీ తారాస్థాయికి చేరుకోవడం ఈ ప్రభావం భారత స్టాక్ మార్కెట్లపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపింది. దేశీయ సూచీలు నష్టాల్లో కదలాడటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని ప్రతికూల సంకేతాలతో ఇన్వెస్టర్లు మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించారు. 4వ త్రైమాసిక ఫలితాల ప్రకటనకు ముందే ఇన్వెస్టర్లు అమ్మకాలకు దిగినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సహా కీలక బ్యాంకింగ్ షేర్లు భారీగా పతనం అయ్యాయి.దీంతో ఇన్వెస్టర్లు భారీగా నష్టపోయారు.

కాగా దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ బ్యాంక్ అయిన ఎస్బిఐ 2026 మార్చి త్రైమాసికంలో రూ. 19, 683.75కోట్ల నికర లాభాన్ని సాధించింది. నికర వడ్డీ ఆదాయం కూడా 4.1శాతం పెరిగింది. బ్యాంక్ ఆస్తుల నాణ్యత మెరుగుపడి, స్థూల ఎన్‌పీఏ 1.49 శాతానికి తగ్గింది. అంతేకాకుండా.. ఒక్కో షేరుకు రూ. 17.35 డివిడెండ్ ప్రకటించింది

అయితే.. మొత్తం ఆదాయం ఏడాది ప్రాతిపదికన 2.4 శాతం తగ్గడంతో, ఫలితాల వెల్లడి రోజున షేర్ ధర 6.6 శాతం కుప్పకూలింది. ఇన్వెస్టర్ల అమ్మకాలతో బ్యాంక్ మార్కెట్ క్యాప్ రూ. 9.41 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది. ఏడాది కాలంలో 32శాతం్ లాభపడిన ఈ స్టాక్, ఫలితాల తర్వాత పతనం కావడంతో ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన నెలకొంది.

అటు హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ స్టాక్ కూడా 1.91 శాతం నష్టంతో రూ. 780వద్ద ముగిసింది. యాక్సెస్ బ్యాంక్ స్టాక్ 1.89 శాతం నష్టపోగా.. బజాజ్ ఫైనాన్స్ షేరు 1.79 శాతం మేర పడిపోయింది. 

అయితే అపోలో హాస్పిటల్, ఏషియన్ పెయింట్స్, టాటా న్జూమర్ ప్రొడక్ట్స్, అదానీ పోర్ట్ షేర్లు మాత్రం లాభపడ్డాయి. Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

