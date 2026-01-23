English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Holidays For 3 Days: తెలుగు రాష్ట్రాలలో వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు.. విద్యార్థులకు బిగ్ రిలీఫ్

తెలుగు రాష్ట్రాలలో విద్యార్థులకు.. ఉద్యోగులకు కాస్త ఊరట కలిగించే వార్త వచ్చేసింది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్.. రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. ఈ సెలవులు శనివారం, ఆదివారం.. జనవరి 26న వచ్చే రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా లభించనున్నాయి.
సాధారణంగా ఆదివారం పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది. ఈసారి ఆదివారం తరువాత రిపబ్లిక్ డే రావడంతో వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు ఖాయం అయ్యాయి. శనివారం కూడా సెలవు కొన్ని స్కూల్లకు ఉండడంతో.. చాలా పాఠశాలలకు మొత్తం మూడు రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి.

అయితే..అన్ని పాఠశాలలకు శనివారం సెలవు ఉండకపోవచ్చు. కొన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, కార్పొరేట్ స్కూల్స్‌లో శనివారం సాధారణ పని దినంగా కొనసాగనుంది. అలాంటి పాఠశాలల్లో శనివారం క్లాసులు నిర్వహించి..ఆదివారం.. రిపబ్లిక్ డే రోజున మాత్రమే సెలవులు ఇవ్వనున్నారు

ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, జూనియర్ కాలేజీలు, డిగ్రీ కాలేజీలకు మాత్రం ఎక్కువగా శనివారం సెలవు ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. దీంతో ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రావడం ఖాయమైంది.

ఈ మూడు రోజుల విరామం విద్యార్థులకు కొంత విశ్రాంతిని ఇవ్వనుంది. ఇటీవల పరీక్షలు, అసైన్‌మెంట్లు, ప్రాజెక్ట్ పనులతో బిజీగా ఉన్న విద్యార్థులకు ఇది మంచి అవకాశం. కొంతమంది విద్యార్థులు కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపాలని భావిస్తుండగా.. మరికొందరు చదువులో వెనుకబడ్డ విషయాలను రివిజన్ చేసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

దీంతో శనివారం, ఆదివారం.. రిపబ్లిక్ డే కారణంగా వచ్చిన ఈ సెలవులు చాలా మందికి ఆనందం కలిగిస్తున్నాయి. కానీ కొన్ని పాఠశాలల్లో శనివారం పని దినం ఉండటాన్ని విద్యార్థులు ముందుగానే గమనించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

School Closed For 3 Days School Holidays For 3 Days Telugu States School Holidays Telangana School Holidays Andhra Pradesh school holidays Republic Day School Holiday January 26 Holiday Schools Consecutive School Holidays

