School Holiday 2025: విద్యార్థులకు ఎగిరి గెంతేసే వార్త. భారీ వర్షాల కారణంగా నేడు అనగా అక్టోబర్ 16న అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. వానలు ఎక్కువగా కురుస్తున్న నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ స్కూళ్లకు సెలవులు మంజూరు చేశారు.
స్టూడెంట్స్కి బంపర్ గుడ్న్యూస్. మరో రెండు రోజుల్లో దీపావళి సెలవులు రాబోతున్నాయి. కానీ అంతకముందే భారీ వర్షాల కారణంగా.. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు.
తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని నెల్లై , తూత్తుకుడి మరియు తెన్కాశి జిల్లాలో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు.
తమిళనాడు తీరప్రాంతం మరియు కుమారికడల్ ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం ఉన్న వాతావరణ ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా.. రాబోయే మూడు రోజులు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
దీంతో తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని మూడు జిల్లాలైన నెల్లై, తూత్తుకుడి మరియు తెన్కాశిలో.. భారీ వర్షాల కారణంగా జిల్లా కలెక్టర్లు సెలవులు ప్రకటించారు.
మరో రెండు రోజుల్లో సెలవులు రాబోతున్న క్రమంలో.. ఈలోపే మళ్లీ స్కూళ్లకు సెలవులు ఇవ్వడంతో విద్యార్థులు సంబరపడిపోతున్నారు.