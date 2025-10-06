English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

School Holiday 2025: విద్యార్థులు ఎగిరిగెంతేసే వార్త.. రేపు స్కూళ్లకు సెలవు..!

School Holiday: విద్యార్థులకు ఎగిరిగెంతేసే వార్త. నిన్నటి వరకు దసరా సెలవులను ఎంజాయ్ చేసి.. ఈరోజే స్కూల్ బాటపట్టిన స్టూడెంట్స్‌కు.. రేపు అనగా అక్టోబర్ 7న మళ్లీ పాఠశాలకు హాలిడే ప్రకటించారు. మహర్షి వాల్మీకి జయంతి సందర్భంగా.. విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉంది.  
 
స్టూడెంట్స్‌కి బంపర్ గుడ్‌న్యూస్. మహర్షి వాల్మీకి జయంతిని పురస్కరించుకుని అక్టోబర్ 7వ తేదీ, మంగళవారం రోజు పలు రాష్ట్రాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. 

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని నోయిడా, గ్రేటర్ నోయిడా, ఘజియాబాద్‌లతో సహా.. రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలలు మూసివేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది.  

ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కూడా మహర్షి వాల్మీకి జయంతిని ప్రభుత్వ సెలవు దినంగా ప్రకటించింది. అక్టోబర్ 7వ తేదీన అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూసివేయనున్నట్లు తెలిపింది. 

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, బ్యాంకులు,  ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు అక్టోబర్ 7న మూసివేయనున్నామని ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రకటించారు. 

మొత్తానికి నవరాత్రుల సెలవులు అయిపోగానే.. మళ్లీ విద్యార్థులకు ఒకరోజు హాలీడే రావడంతో ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. 

