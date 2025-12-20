School Holiday: విద్యార్థులకు తీపి కబురు..మరో 3 రోజులు సెలవులు..డిసెంబరు 20 - 22 వరకు పెద్ద పండగే!

School Holiday Tomorrow: స్కూల్ విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు ముఖ్యమైన గమనిక. పంజాబ్లోని శ్రీ చంకౌర్ సాహిబ్లో జరగనున్న వార్షిక షహీదీ జోర్ మేళా పురస్కరించుకుని ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలకు మూడు రోజుల పాటు సెలవు ప్రకటించారు.
స్కూల్ విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు ముఖ్యమైన గమనిక. పంజాబ్లోని శ్రీ చంకౌర్ సాహిబ్లో జరగనున్న వార్షిక షహీదీ జోర్ మేళా పురస్కరించుకుని ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది.
భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలకు మూడు రోజుల పాటు సెలవు ప్రకటించారు.
అసిస్టెంట్ కమిషనర్ అరవిందర్పాల్ సింగ్ సోమల్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ క్రింది తేదీలలో పాఠశాలలు మూతపడతాయి. డిసెంబరు 20వ తేదీ నుంచి డిసెంబరు 22 తేదీ వరకు మూడు రోజులు సెలవులను ప్రకటించారు.
ముఖ్యంగా శ్రీ చంకౌర్ సాహిబ్, బాలికల ప్రభుత్వ సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్కు మూడు రోజులు తప్పనిసరి సెలవు ప్రకటించారు.
ప్రతి ఏడాది శ్రీ చంకౌర్ సాహిబ్లో 'షహీదీ జోర్ మేళా'ను ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని.. దేశం నలుమూలల నుండి వేలాది మంది భక్తులు గురుద్వారా శ్రీ ఖతల్ఘర్ సాహిబ్, శ్రీ చంకౌర్ సాహిబ్ను దర్శించుకోవడానికి తరలివస్తారు.
భక్తుల భారీ సేకరణ వల్ల పాఠశాల పరిసరాల్లో రద్దీ పెరిగి, విద్యార్థులకు రాకపోకలలో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా బాలికల పాఠశాల విద్యార్థులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ మూడు రోజులు పాఠశాలకు సెలవు ఇవ్వాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.
ఇది సిక్కు చరిత్రలో అత్యంత పవిత్రమైన వేడుకలలో ఒకటి. గురు గోవింద్ సింగ్ జీ కుమారులు (సాహిబ్జాదాలు), 40 మంది సిక్కు యోధుల త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ ఈ మేళాను నిర్వహిస్తారు. ఈ మూడు రోజులు ఆ ప్రాంతమంతా ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంతో నిండిపోతుంది.