  • School Holiday: తెలుగు రాష్ట్రాల పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్…దీపావళి సెలవులను మళ్లీ పొడిగింపు చేసిన ప్రభుత్వం..

School Holiday: తెలుగు రాష్ట్రాల పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్…దీపావళి సెలవులను మళ్లీ పొడిగింపు చేసిన ప్రభుత్వం..

Schools Holiday : ఆగస్టు నెల..సెప్టెంబర్ నెల పండగల సెలవలతో నిండిపోయాయి. ఆగస్టు నెలలో వరసగా సెలవులు రాగా సెప్టెంబర్ నెలలో దసరా సెలవులు వచ్చాయి.. ఇక ఇప్పుడు అక్టోబర్ నెల దీపావళి సెలవులతో.. కాంతివంతంగా కొనసాగుతోంది.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
అక్టోబర్ నెలలో ఇప్పటికే కొద్ది రోజులు సెలవులు రాగా.. పిల్లలందరూ ఎప్పుడెప్పుడు దీపావళి సెలవులు వస్తాయా అని తెగ ఎదురుచూస్తూ వచ్చారు.. ఇక ఆ దీపావళి కాస్త రానే వచ్చింది. 

ఈ క్రమంలో దీపావళికి కేవలం ఒక్కరోజు సెలవా లేకపోతే రెండు రోజులు సెలవు ఉంటుందా అనే సందేహం కూడా ఎంతోమందిలో నెలకొంది. అయితే ఇప్పటికే అక్టోబర్ 19 ఆదివారం కావడంతో.. తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రెండిటిలో కూడా ఈరోజు సెలవు వచ్చింది.  

ఇక ఈ సెలవు తర్వాత అక్టోబర్ 20 లేకపోతే అక్టోబర్ 21 దీపావళి సెలవు ఇస్తారా అనే విషయానికి వెళితే.. ఇప్పటికే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు దీపావళి సందర్భంగా.. అక్టోబర్ 20వ తేదీన సెలవును ప్రకటించారు

ఇక ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా.. దీపావళి సెలవలను పొడిగించి.. అక్టోబర్ 21న కూడా దీపావళి సెలవగా ప్రకటించనున్నారు ప్రభుత్వం. 

దీంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల పిల్లలకు ఏకంగా వరసగా మూడు రోజుల సెలవులు రానుంది.. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని ప్రదేశాలలో ప్రధానమంత్రి రాక వల్ల శనివారం కూడా సెలవు వచ్చింది. దీంతో వాళ్లకి ఏకంగా దీపావళికి నాలుగు రోజుల సెలవులు వచ్చాయి.. మరోపక్క తెలంగాణకు 21న కూడా సెలవు ప్రకటిస్తే మూడు రోజుల సెలవు రానుంది.

