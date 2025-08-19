English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Schools Holiday: రేపు మళ్లీ అన్ని పాఠశాలకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టులో హాలిడేస్ హవ..!

Holiday This Week
ఆగస్టు నెలలో సాధారణంగానే ఎక్కువగా సెలవులు వస్తాయి. అయితే ఈ సంవత్సరం ఈ ఆగస్టు నెలలో సెలవల హవ మరి ఎక్కువైంది. అందుకు ముఖ్య కారణం.. ఎన్నో రాష్ట్రాలలో వరదలు రావడమే. ఈ క్రమంలో రేపు ఆగస్టు 20వ తారీకున కూడా కొన్ని రాష్ట్రాలలో సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం
సాధారణంగానే ఆగస్టు ఎక్కువగా సెలవులు వస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా గతవారం ఆగస్టు 15 ఇండిపెండెన్స్ డే.. వెంటనే కృష్ణాష్టమి ఆ తర్వాత ఆదివారం వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. 

ఇక అంతకుముందు వారం కూడా.. వరలక్ష్మీ వ్రతం.. రెండో శనివారం.. ఆదివారం అంటూ మూడు సెలవులు వచ్చాయి. ఇప్పటికే ఆగస్టు నెలలో ఎన్నో సెలవులు రాగా.. ఇప్పుడు వీక్ డేస్ లో కూడా వర్ష బీభత్సం వల్ల మరిన్ని సెలవులు వస్తున్నాయి. 

ఈరోజు ఆగస్ట్ 19న కొన్ని ప్రదేశాలలో వర్షం వల్ల.. సెలవు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే మళ్లీ రేపు ఆగస్టు 20 కూడా ఈ వర్షాలు ఇలానే కొనసాగొచ్చు అంటూ.. మహారాష్ట్ర, కేరళ, కర్ణాటక, జమ్మూ కాశ్మీర్ అలానే మరికొన్ని రాష్ట్రాలలో సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం.   

దీంతో ఆగస్టు నెల మొత్తం కూడా సెలవల హవ కొనసాగుతోంది. ఇక మళ్లీ వచ్చేవారం వినాయక చవితికి సెలవు ఉంది.   

ఈ సెలవల వివరాలు ప్రస్తుతం మాకు అందిన సమాచారం ప్రకారం రాసినవి మాత్రమే. విద్యార్థుల తల్లితండ్రులు.. తమ స్కూల్స్, కాలేజ్ అధికారులను సంప్రదించడం మంచిది.

School Holiday Announced Again Tomorrow School Holiday Rain Holiday School Holiday tomorrow No School Tomorrow government announcement Maharashtra School Holiday Kerala School Holiday Karnataka School Holiday Jammu Kashmir School Holiday August 20 Holiday August Holidays independence day holiday Krishna Ashtami Holiday Varam Lakshmi Vrat Holiday college holiday College Closure Due to Rain Heavy Rain School Holiday

