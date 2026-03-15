School Holiday: రేపు సోమవారం నుంచి స్కూల్ పిల్లలకు 7 రోజుల సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎక్కడంటే..!

School Holiday Tomorrow : రేపు సోమవారం నుంచి వరసగా ఏడు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. దీంతో స్కూల్ పిల్లలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈరోజు ఆదివారం కావడంతో రేపటి నుంచి వచ్చే ఆదివారం వరకు ఈ సెలవులు ఉందనున్నాయి.. అయితే ఈ సెలవులు ఎక్కడ అనే విషయానికి వెళితే..
రేపు సోమవారం నుంచి ఏడు రోజులు సెలవులు స్కూల్ లకు రానున్నాయి. ఖతార్ ప్రభుత్వం ఈద్-అల్-ఫిత్ర్ పండుగ సందర్భంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్ న్యూస్ ప్రకటించింది. ఈ సంవత్సరం ఈద్ పండుగను పురస్కరించుకుని ప్రభుత్వ రంగ ఉద్యోగులకు మొత్తం ఏడు రోజుల సెలవులను ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల వేలాది మంది ఉద్యోగులు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పండుగను ఆనందంగా జరుపుకునే అవకాశం కలగనుంది.
ఖతార్ అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం ఈ సెలవులు మార్చి 16 నుండి మార్చి 22 వరకు కొనసాగనున్నాయి. ఆ తర్వాత మార్చి 23 నుండి మళ్లీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు సాధారణంగా పని చేయడం ప్రారంభిస్తాయి. ఈ నిర్ణయాన్ని ఖతార్ ప్రభుత్వానికి చెందిన అమిరి దివాన్ అధికారికంగా వెల్లడించింది.
ఈ సెలవులు దేశంలోని అన్ని ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖలు, ప్రభుత్వ విభాగాలు మరియు ప్రభుత్వ సంస్థలకు వర్తిస్తాయి. అలాగే పబ్లిక్ హెల్త్ సంస్థలు, మున్సిపల్ కార్యాలయాలు, విద్యా సంస్థలకు సంబంధించిన పరిపాలనా విభాగాలు కూడా ఈ సెలవుల్లో భాగం అవుతాయి. చాలా పాఠశాలలు కూడా ప్రభుత్వ క్యాలెండర్ ప్రకారం సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల విద్యార్థులకు కూడా మంచి విరామం లభించనుంది. ప్రైవేట్ కంపెనీల విషయంలో మాత్రం కనీసం మూడు రోజుల చెల్లింపు సెలవు ఇవ్వడం తప్పనిసరి. అయితే ఖతార్లో చాలా కంపెనీలు ప్రభుత్వ షెడ్యూల్ను అనుసరించి ఐదు రోజుల వరకు సెలవులు కూడా ఇవ్వవచ్చు.
ఈద్-అల్-ఫిత్ర్ ముస్లింలకు అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగలలో ఒకటి. ఇది పవిత్ర రమజాన్ నెల ముగిసిన తర్వాత జరుపుకునే పండుగ. రమజాన్ సమయంలో ముస్లింలు ఉపవాసం పాటిస్తూ ప్రార్థనలు మరియు దానం వంటి ఆచారాలను నిర్వహిస్తారు. ఆ నెల ముగిసిన తర్వాత ఈద్ పండుగను ఆనందంగా జరుపుకుంటారు.
ఈ పండుగ రోజు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు మసీదుల్లో నిర్వహిస్తారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులు మరియు బంధువులు కలిసి భోజనం చేస్తారు. పేదలకు సహాయం చేయడం కూడా ఈ పండుగలో ముఖ్యమైన భాగంగా ఉంటుంది. దీనిని జకాత్-అల్-ఫిత్ర్ అని అంటారు.
ఈద్ సమయంలో ఖతార్ దేశంలో అనేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, షాపింగ్ ఆఫర్లు మరియు వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. చాలా మంది ఈ సెలవులను ఉపయోగించుకుని పర్యటనలకు కూడా వెళ్తారు. అందువల్ల విమానాశ్రయాల్లో కూడా ఎక్కువ రద్దీ ఉంటుంది.