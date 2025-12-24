School Holiday: విద్యార్థులకు షాకింగ్ న్యూస్..క్రిస్మస్ సెలవును రద్దు చేసిన ప్రభుత్వం..రేపు యథావిధిగా తరగతులు!

Christmas Holiday Cancelled In UP: దేశవ్యాప్తంగా రేపు అనగా డిసెంబరు 25న క్రిస్మస్ సందర్భంగా నేషనల్ హాలీడేను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అయితే ఉత్తరప్రదేశ్లో మాత్రం స్కూళ్లకు సెలవును రద్దు చేశారట. డిసెంబర్ 25, గురువారం నాడు దివంగత మాజీ ప్రధానమంత్రి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి శతజయంతి వేడుకల సందర్భంగా స్కూళ్లలో హజరు తప్పనిసరి చేయడం వల్ల క్రిస్మస్ రోజున కూడా ఉత్తరప్రదేశ్లో స్కూళ్లు తెరిచే ఉండనున్నాయి.
గురువారం (డిసెంబరు 25) క్రిస్మస్ పండుగను జరుపుకుంటున్నప్పటికీ, బీజేపీ పాలిత ఉత్తరప్రదేశ్లోని పాఠశాలలు తెరిచే ఉంటాయి. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 25న విద్యార్థులకు సెలవు ఉండదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నేతృత్వంలోని ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం.. క్రిస్మస్ రోజున (డిసెంబరు 25) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలు యథావిధిగా పనిచేయాలని ఆదేశించింది. దీంతో పాఠశాలలు, విద్యార్థుల హాజరు తప్పనిసరి అని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
అదే రోజున మాజీ ప్రధాని, సీనియర్ బీజేపీ నాయకుడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి జయంతి శతాబ్ది ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని కూడా పాఠశాలలను ఆదేశించింది.
దేశవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ సెలవును ప్రకటించినా.. ఉత్తరప్రదేశ్లో సెలవు ప్రకటించకపోవడం వల్ల అక్కడున్న విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేరళ, రాజస్థాన్, పంజాబ్ వంటి రాష్ట్రాలు పాఠశాలలకు సుదీర్ఘ క్రిస్మస్ సెలవులను ప్రకటించాయి.
కేరళలో పాఠశాలలు డిసెంబర్ 24 నుండి జనవరి 5 వరకు సెలవులను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అలాగే రాజస్థాన్లో డిసెంబర్ 25 నుండి జనవరి 5 వరకు.. మరోవైపు పంజాబ్లోని పాఠశాలలు డిసెంబర్ 22 నుండి జనవరి 10 వరకు క్రిస్మస్ సెలవులను ప్రకటించారు.
ఢిల్లీ, హర్యానా, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలతో సహా ఇతర రాష్ట్రాలలో కూడా క్రిస్మస్ రోజును సెలవు దినంగా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రకటించింది. గత కొన్నేళ్లుగా ఉత్తరప్రదేశ్ పాఠశాలలకు క్రిస్మస్ రోజున సెలవు ఇచ్చేవారు. కానీ, ఈసారి వాజ్పేయి శతజయంతి కరణంగా స్కూళ్లు తెరిచే ఉంచుతున్నామని అధికారుల చెబుతున్నారు.