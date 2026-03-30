School Holiday: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఏప్రిల్ 1న స్కూల్ లేదు.. కారణం ఇదే!

School Holiday On April 1 : రేపు మంగళవారం స్కూళ్లకు సెలవు ప్రగతిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రభుత్వం. విద్యార్థులకు ఈ విషయం తెలియగానే ప్రస్తుతం ఆనందంలో ఉన్నారు. అయితే ఈ సెలవు అన్ని రాష్ట్రాలలో కాకుండా.. సౌత్ ఇండియాలోని ఒక రాష్ట్రంలో మాత్రమే వర్తించనుంది.
రేపు మంగళవారానికి సంబంధించి..తమిళనాడులోని విద్యార్థులకు .. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం వచ్చింది. ఏప్రిల్ 1 తేదీన తిరునెల్వేలి జిల్లాలో స్థానికంగా సెలవు ప్రకటించారు. ఈ సెలవు పంగుని ఉత్తిరం.. పండుగ సందర్భంగా ఇవ్వబడింది. ప్రతి సంవత్సరం ఈ పండుగను ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు.
పంగుని ఉత్తిరం తమిళ నెల అయిన పంగునిలో వచ్చే ఒక ముఖ్యమైన రోజు. ఈ రోజున ఉత్తిరం నక్షత్రం ఉండటంతో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మురుగన్ స్వామి మరియు అమ్మవారి ఆలయాల్లో ఈ పండుగను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. దేవాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, ఊరేగింపులు, దేవతల కల్యాణోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ వేడుకలను చూడటానికి వేలాది మంది భక్తులు ఆలయాలకు వస్తారు.
తిరునెల్వేలి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ ఆలయాలు, ముఖ్యంగా నెల్లయ్యప్పర్ ఆలయం, ఈ సందర్భంగా భక్తులతో కిక్కిరిసిపోతాయి. కుటుంబాలతో కలిసి భక్తులు ఆలయాలను సందర్శించి దేవుడి ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటారు. ఈ పండుగ రోజు ప్రజలందరికీ చాలా ముఖ్యమైనది.
భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో, ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేందుకు జిల్లా అధికారులు సెలవు ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రజలు ప్రశాంతంగా పండుగను జరుపుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అదే సమయంలో ఆలయాల్లో నిర్వహణ కూడా సులభంగా జరుగుతుంది.
ఈ సెలవు సందర్భంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, కొన్ని ప్రభుత్వ సంస్థలు మూసివేయబడతాయి. అయితే అత్యవసర సేవలు మాత్రం కొనసాగుతాయి. ఆసుపత్రులు, పోలీస్ సేవలు వంటి అవసరమైన విభాగాలు ఎప్పటిలాగే పని చేస్తాయి.
అధికారులు మరో విషయం కూడా చెప్పారు. ఈ సెలవు వల్ల కోల్పోయిన పని దినాన్ని తరువాత మరో రోజున పని చేసి భర్తీ చేస్తారు. దీనివల్ల ప్రభుత్వ పనులు ఆలస్యం కాకుండా చూస్తారు.
పంగుని ఉత్తిరం పండుగ దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ జిల్లాలో భక్తి వాతావరణం పెరుగుతోంది. కుటుంబాలు ఆలయాలకు వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. పూజలు, వేడుకలు, సాంప్రదాయ కార్యక్రమాలు గ్రామాల్లో.. పట్టణాల్లో ఉత్సాహంగా జరుగుతాయి.