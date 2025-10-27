Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?

School Holiday Extends Another Two Days In Nellore And Chittoor: విద్యార్థులకు భారీ అలర్ట్. మళ్లీ పాఠశాలల సెలవులు పొడిగించారు. ఇప్పటివరకు వచ్చిన సెలవులు కాకుండా మరిన్ని సెలవులు వచ్చాయి. మొంథా తుఫాన్ ప్రభావం కారణంగా ఏపీ వ్యాప్తంగా సెలవులు పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పొంచి ఉన్న నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముందస్తు జాగ్రత్తలు ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ఈ క్రమంలోనే వర్షాలతో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటోంది. అందులో భాగంగా విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించింది.
ఇప్పటికే కొన్ని జిల్లాలకు సెలవులు ప్రకటించగా తాజాగా మరికొన్ని జిల్లాలకు ఏపీ ప్రభుత్వం సెలవు ఇచ్చింది. నెల్లూరు, చిత్తూరు జిల్లాలకు సెలవులు ఇస్తూ ప్రభుత్వం ప్రకటన చేసింది.
మొంథా తుఫాన్ తీరం దాటుతుండడంతో భారీ నుంచి అతి భారీ నుంచి వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ఇంకొన్ని జిల్లాలకు సెలవులను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
కాకినాడలో ఈనెల 31వ తేదీ వరకు అన్ని విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. వర్షాల నేపథ్యంలో అక్కడ సెలవులు కొనసాగుతున్నాయి.
విశాఖపట్టణం, వైఎస్సార్ కడప, ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ, కృష్ణా, ఎన్డీఆర్, గుంటూరు, అల్లూరి, విజయనగరం, మన్యం, అనకాపల్లి, బాపట్ల, అల్లూరి జిల్లాలో మూడు రోజులు సెలవులు ఇచ్చారు.
ఏపీ వ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ఇచ్చారు. కానీ కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాలకు మాత్రం ఎలాంటి సెలవు లేదు.