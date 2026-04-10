School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. రేపటి నుంచి వరుసగా 5 రోజులు సెలవులు!

School Holiday:ఏప్రిల్ నెలలో విద్యార్థులకు వరుసగా సెలవులు రావడం ఆనందాన్ని పెంచుతోంది. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ 11, 12 తేదీలతో ప్రారంభమయ్యే ఈ హాలిడేలు కొంతమంది రాష్ట్రాల్లో ఐదు రోజుల వరకూ కొనసాగనున్నాయి.
ముందుగా ఏప్రిల్ 11 శనివారం.. రెండో శనివారం కావడంతో చాలా స్కూల్లకు సెలవు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 12 ఆదివారం కావడంతో సాధారణంగా అన్ని విద్యాసంస్థలు మూసివేయబడతాయి. దీంతో రెండు రోజులు వరుసగా విద్యార్థులకు విశ్రాంతి లభిస్తుంది.
ఇక ఏప్రిల్ 13 సోమవారం బైసాఖీ లేదా వైశాఖి పండుగ సందర్భంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా పంజాబ్, హర్యానా వంటి ఉత్తర భారత రాష్ట్రాల్లో ఈ పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటారు. అందువల్ల అక్కడి స్కూల్లు, కాలేజీలు మూసివేయబడతాయి.
దీనికి వెంటనే వచ్చే ఏప్రిల్ 14 మంగళవారం డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల సెలవు ఉంటుంది. ఈ రోజు ప్రభుత్వ సెలవుగా ఉండటంతో విద్యాసంస్థలు కూడా మూసివేయబడతాయి. విద్యార్థులు ఈ రోజున ప్రత్యేక కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొంటారు.
కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఏప్రిల్ 15న కూడా బోహాగ్ బిహు లేదా హిమాచల్ డే సందర్భంగా అదనపు సెలవు ఉంటుంది. దీంతో అక్కడి విద్యార్థులకు మొత్తం ఐదు రోజుల వరుస సెలవులు లభించే అవకాశం ఉంది.
అయితే అన్ని రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి ఒకేలా ఉండదు. చాలా రాష్ట్రాల్లో ఏప్రిల్ 11, 12.. 14 తేదీలకు మాత్రమే సెలవులు ఉంటాయి. కానీ కొన్ని రాష్ట్రాలు స్థానిక పండుగల కారణంగా ఏప్రిల్ 13న కూడా సెలవు ప్రకటించాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతాల్లో నాలుగు రోజుల వరుస సెలవులు వస్తున్నాయి.
ఈ వరుస సెలవులతో విద్యార్థులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. కుటుంబంతో కలిసి సమయం గడపడానికి, చిన్న ప్రయాణాలు చేయడానికి ఇది మంచి అవకాశం. అలాగే కొత్త అకడమిక్ ఇయర్ ప్రారంభంలో ఈ సెలవులు రావడం వల్ల విద్యార్థులకు కొంత రిలాక్స్ కూడా లభిస్తుంది.