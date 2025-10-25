English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  School Holiday History: మన దేశంలో ఆదివారం సెలవు ఇచ్చే సంప్రదాయం ఎపుడు ఎలా ప్రారంభమైందో తెలుసా..? అసలు నిజాలు ఇవే..!

Sunday School Holiday History: సాధారణంగా ఆదివారం వస్తే..  స్కూళ్లకు కాలేజీలకు, ఆఫీసులకు సెలవు ఉంటుంది. ఎమర్జన్సీ సర్వీసులు మినహాయిస్తే మిగతా వారందరికీ ఆదివారం సెలవు ఉంటుంది. అసలు మన దేశంలో ఆదివారం సెలవు ఇచ్చే సంప్రదాయం ఎపుడు ఎలా ప్రారంభమైందనే విషయం వెనక పెద్ద స్టోరీనే ఉంది. 
Sunday School Holiday History: భారతదేశంలో ఆదివారాలను సెలవు దినాలుగా ఇచ్చే ఆచారం ఎలా ప్రారంభమైందనే విషయానికొస్తే..  ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంది. మన డేలి యాక్టివిటీస్ లో భాగంగా ఈ విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు.    

భారతదేశంలో ఆదివారం సెలవు దినాల సంప్రదాయం బ్రిటిష్ పాలనలో ప్రారంభమైంది. బ్రిటిష్ వారు తమతో పాటు యూరోపియన్ ఆచారాలను భారతదేశంపై బలవంతంగా రుద్దారు.  క్రైస్తవ మతంలో, ఆదివారం ‘ప్రభువు దినం’గా పరిగణిస్తారు.  బైబిల్ ప్రకారం, దేవుడు ఆరు రోజుల్లో ప్రపంచాన్ని సృష్టించి ఏడవ రోజున విశ్రాంతి తీసుకుంటాడట.  ఈ రోజున చర్చికి వెళ్లి ప్రార్థన చేయడం.. విశ్రాంతి తీసుకోవడం అనేది పాశ్చాత్య  ఆచారంలో భాగం. కాబట్టి, క్రైస్తవ మతంలో, ఏడవ రోజు విశ్రాంతి కోసం ఉద్దేశించబడింది. 

బ్రిటిష్ పాలనలో పనిచేసిన చాలా మంది అధికారులు, సైనికులు క్రైస్తవులు. వారు మతపరమైన కారణాల వల్ల ఆదివారాల్లో పని చేయలేదు. క్రమంగా, ఈ సంప్రదాయం ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు,  ఇతర సంస్థలకు విస్తరించింది. ఆ కాలంలో, భారతీయ ఉద్యోగులు ఆదివారాలను సెలవు దినాలుగా తీసుకోవడం ప్రారంభించారు. కాలక్రమేణా, ఈ విధానం దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయబడింది.

బ్రిటిష్ వారు భారతదేశానికి రాకముందు, మన దేశంలో నిర్దిష్ట సెలవు దినం అంటూ ఏది లేదు. వివిధ రాష్ట్రాలు,  సంఘాలు వారి స్వంత మత విశ్వాసాల ప్రకారం సెలవులు తీసుకునేవారు. 

ఉదాహరణకు, హిందూ మతంలో, సోమవారం శివుని దినంగా పరిగణించబడుతుంది. కొంత మంది శనివారం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి ఉద్దేశించింది  కాబట్టి కొన్ని ప్రదేశాలలో, సోమవారం విశ్రాంతి దినం. ముస్లింలకు, శుక్రవారం జుమ్మా ప్రార్థనల రోజు, కాబట్టి అనేక ఇస్లామిక్ దేశాలలో, శుక్రవారం వారాంతపు సెలవు దినం.

అయితే, భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలన వచ్చిన తర్వాత.. వారి ప్రభావం కారణంగా, ఆదివారం జాతీయ సెలవు దినంగా పరిగణించబడింది.  స్వాతంత్ర్యం తర్వాత కూడా ఈ సంప్రదాయం కొనసాగింది. ఈ వ్యవస్థను క్రమంగా  పాఠశాలల,  కళాశాలలు కూడా పాకాయి. అలా ఆదివారం అనేది మనకు సెలవు దినంగా మారింది. 

