School Holiday: నేడు, రేపు స్కూళ్లకు సెలవులు..పాఠశాలల్లో పులి సంచారం..పిల్లలు బయటకు రావొద్దని హెచ్చరిక!

School Holiday Tomorrow: తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో పెద్దపులి సంచారం పెను కలకలం రేపుతోంది. నగర శివారులోని నేషనల్ హైవేపై పులి ప్రత్యక్షమవడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. దీంతో అధికారులు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో పెద్దపులి సంచారం పెను కలకలం రేపుతోంది. నగర శివారులోని నేషనల్ హైవేపై పులి ప్రత్యక్షమవడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
అటవీశాఖ అధికారులు పులిని బంధించేందుకు ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో తిరుగుతున్న పెద్దపులి, ఇప్పుడు రాజమహేంద్రవరం నగర శివారుకు చేరుకోవడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది.
మంగళవారం రాత్రి విశాఖపట్నం-విజయవాడ నేషనల్ హైవే పక్కన ఉన్న ఎస్వీపీసీ ఫంక్షన్ హాల్ సమీపంలో పులి కనిపించింది. ఆ తర్వాత ఇది ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ (DPS) వైపుగా వెళ్లినట్లు స్థానికులు గుర్తించారు. దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో జనం వణికిపోతున్నారు. దీంతో ఆయా చుట్టుపక్కల ఉన్న స్కూళ్లకు అధికారులు సెలవు ప్రకటించారు.
పులి సంచరిస్తున్న ప్రాంతం విద్యాసంస్థలకు దగ్గరగా ఉండటంతో అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. పులి సంచార ప్రాంతంలోని కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. హైవే సమీపంలోని కొబ్బరి తోటల్లో నివసించే కుటుంబాలను ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని పోలీసులు, అటవీశాఖ అధికారులు ఆదేశించారు. పులిని బంధించేందుకు పుణె నుంచి ప్రత్యేక నిపుణుల బృందాన్ని రాజమహేంద్రవరం రప్పిస్తున్నారు.
పులి గత కొద్దిరోజులుగా తన స్థానాన్ని మారుస్తూ అధికారులకు సవాలు విసురుతోంది. జనవరి 20న ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడెంలో మొదటిసారి పులి సంచారాన్ని గుర్తించారు. ఆ తర్వాత జనవరి 31న గోదావరి నదిని దాటి సీతానగరం మండలంలోకి ప్రవేశించింది. ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి 1న తొర్రేడు గ్రామంలో ఆవులు, దూడపై దాడి చేసి చంపేసింది.
తాజాగా ఫిబ్రవరి 3న రాజమహేంద్రవరం రూరల్, గాడాల, ఆటోనగర్ మీదుగా డీపీఎస్ స్కూల్ వెనుక ఉన్న తోటల్లోకి ప్రవేశించినట్లు పాదముద్రల ద్వారా నిర్ధారణ అయ్యింది.
ప్రస్తుతం అటవీశాఖ అధికారులు పులి పాదముద్రలను అనుసరిస్తూ గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. రాజమహేంద్రవరం రూరల్, హైవే పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు రాత్రి సమయాల్లో ఒంటరిగా బయటకు రావొద్దని అధికారులు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.