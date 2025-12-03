English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • School Holiday: స్కూళ్లకు రేపు కూడా సెలవు..రాబోయే 24 గంటలు జాగ్రత్త..ఆదేశాలు జారీ చేసిన కలెక్టర్లు!

School Holiday: స్కూళ్లకు రేపు కూడా సెలవు..రాబోయే 24 గంటలు జాగ్రత్త..ఆదేశాలు జారీ చేసిన కలెక్టర్లు!

భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) విడుదల చేసిన నివేదికల ప్రకారం.. 'దిత్వా' తుపాను ప్రస్తుతం నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఉండగా.. అది చెన్నై, పుదుచ్చేరి, కోస్తా ఆంధ్రా ప్రాంత తీరవైపు ఉత్తర దిశగా కదులుతుందని అంచనా. దీంతో రాబోయే 24 గంటలు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ క్రమంలో స్కూళ్లకు మరో రోజు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

ఈ క్రమంలో తమిళనాడు, దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. 

దీంతో డిసెంబర్ 4న తమిళనాడులోని చెన్నై, తిరువళ్లూరు, చెంగల్పట్టు, కల్లకురిచ్చి, కాంచీపురం, రాణిపేట, విల్లుపురం జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. పరిస్థితి మరింత దిగజారితే రాష్ట్రం మొత్తం స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తీరప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దక్షిణ ఏపీలోని నెల్లూరు, తిరుపతి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల కలెక్టర్లు కూడా ఇప్పటికే స్కూళ్లకు ప్రకటించారు. ఆయా జిల్లాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్ సంస్థల సహా అన్ని రకాల పాఠశాలలకు కలెక్టర్లు సెలవులు ప్రకటించారు. 

తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా కేరళలోని కొన్ని జిల్లాల్లో కూడా భారీ వర్షసూచన ఉంది. తమిళనాడులో ఇప్పటికే సెలవు ప్రకటించిన జిల్లాల్లో ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ అయినట్లు అధికారులు చెప్పారు. 

దీంతో దాదాపుగా మరో 24 గంటలు పరిస్థితి కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని IMD అభిప్రాయపడింది. దీంతో మరో రోజు కూడా ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. 

