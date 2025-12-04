English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  School Holiday: దిత్వా తుపాను అల్లకల్లోలం..వరుసగా 3 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు..పండగ చేసుకోండి గురూ!

School Holiday: దిత్వా తుపాను అల్లకల్లోలం..వరుసగా 3 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు..పండగ చేసుకోండి గురూ!

School Holidays Extension: దిత్వా తుపాను ప్రభావం నానాటికి పెరుగుతోంది. అటు తమిళనాడు,కేరళ సహా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అన్నమయ్య, చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. దీంతో ఆయా జిల్లాలలోని స్కూళ్లకు ఆదివారం వరకు సెలవులను పొడిగించారు. ఇదే విషయమై అదేశాలు జారీ చేశారు జిల్లా కలెక్టర్లు.
దిత్వా తుపాను ప్రభావం నానాటికి పెరుగుతోంది. అటు తమిళనాడు,కేరళ సహా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అన్నమయ్య, చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. దీంతో ఆయా జిల్లాలలోని స్కూళ్లకు ఆదివారం వరకు సెలవులను పొడిగించారు. ఇదే విషయమై అదేశాలు జారీ చేశారు జిల్లా కలెక్టర్లు.

దిత్యా తుపాను కారణంగా దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ జిల్లాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. గత వారం రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా ఆయా జిల్లాలు అతలాకుతలం అవుతున్నాయి. ఇప్పటికీ లోతట్టు ప్రాంతాలు ఇప్పటికీ నీటితో నిండి ఉన్నాయి. 

ఇప్పటికే డిసెంబరు 4న తమిళనాడులోని కొన్ని జిల్లాలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, నెల్లూరు జిల్లాల ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ స్కూళ్లు, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

ఇప్పుడు మరో మూడు రోజుల పాటు స్కూళ్లకు సెలవులను పొడిగించినట్లు తెలుస్తోంది. 

దిత్వా తుపాను కారణంగా నెల్లూరు సిటీ నీట మునిగింది. గూడురులో నిన్న రాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు దాదాపుగా 20 సెం.మీ. మేర వర్షపాతం నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. 

రైల్వే నీరు, హైవే బ్రిడ్జిలను తాకుతూ నిరంతరం నీరు ప్రవహిస్తుంది. ఈ క్రమంలో నెల్లూరు, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి జిల్లాలోని స్కూళ్లకు రాబోయే మూడు రోజులు అనగా డిసెంబరు 7 వరకు స్కూళ్లకు సెలవులను ప్రకటించినట్లు సమాచారం.

