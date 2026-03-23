School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..ఏప్రిల్ 7, 8, 9 తేదీల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు..ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం!

School Holiday News: స్కూల్ విద్యార్థులకు, ఆఫీసులకు అదిరిపోయే న్యూస్ వచ్చేసింది. పాణిమూల దేవి ఆలయంలో ప్రతి రెండేళ్లకోసారి జరిగి ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఏప్రిల్ 7న సెలవు ప్రకటిస్తూ జిల్లా యంత్రాంగం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
స్కూల్ విద్యార్థులకు, ఆఫీసులకు అదిరిపోయే న్యూస్ వచ్చేసింది. పాణిమూల దేవి ఆలయంలో ప్రతి రెండేళ్లకోసారి జరిగి ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఏప్రిల్ 7న సెలవు ప్రకటిస్తూ జిల్లా యంత్రాంగం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే ఈ లోకల్ హాలీడే కేరళం రాష్ట్రంలోని కొన్ని పంచాయితీలకే పరిమితం కావడం గమనార్హం. 

అయితే ఈ సెలవు ఏప్రిల్ 7న మధ్యాహ్నం నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని అధికారులు తెలియజేశారు. ఇది అండూర్కోణం, వెంబాయం, పోథెన్‌కోడ్, మణిక్కల్, మంగళాపురం పంచాయతీలకు వర్తిస్తుందని తెలియజేశారు. ప్రస్తుతం తిరువనంతపురం మున్సిపాలిటీలో విలీనం చేసిన కజకూట్టం, శ్రీకార్యం పంచాయతీల పరిధిలోని ప్రాంతాలు కూడా దీని పరిధిలోకి వస్తాయి.

ఈ నిర్దిష్ట ప్రాంతాల్లోని అన్ని ప్రభుత్వ, విద్యా సంస్థలకు ఈ ఉత్తర్వు వర్తిస్తున్నప్పటికీ, రాబోయే అసెంబ్లీ విధుల్లో పాల్గొనే కార్యాలయాలకు లేదా సిబ్బందికి ఇది వర్తించదని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. 

అయితే ఏప్రిల్ 9న రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ఉండనుంది. అదే విధంగా ఎన్నికల ముందు రోజు కూడా ఏప్రిల్ 8 నాడు స్కూళ్లకు సెలవును దాదాపుగా ఖరారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ లోకల్ హాలీడేతో పాటు రాబోయే ఎన్నికలకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ఆదేశాన్ని జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం.. ఏప్రిల్ 7న ప్రచారానికి చివరి రోజు కావడం వల్ల సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి పోలింగ్ పూర్తయ్యే రోజు అనగా ఏప్రిల్ 9వ తేదీ రాత్రి 7 గంటల వరకు మద్యం అమ్మాకాలపై ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది. ఓట్ల లెక్కింపు జరిగే మే 4వ తేదీన కూడా మద్యం అమ్మకాలను నిలిపేయనుంది ప్రభుత్వం.

LPG Gas Cylinder: కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం.. గ్యాస్ సిలిండర్ బరువులో కోత.. 14 కిలోల నుంచి 10 కిలోలకు తగ్గింపు?