School Holiday: విద్యార్థులకు వినాయక చవితి అవ్వగానే గుడ్ న్యూస్.. రేపు స్కూలుకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

School Holiday Tomorrow
ఆగస్టు నెలలో ఇప్పటికే ఎన్నో సెలవులు రాగా.. వినాయక చవితి సందర్భంగా ఆగస్టు 27 కూడా సెలవు వచ్చింది. ఇక ఇప్పుడు ఆగస్టు 28 కూడా కొన్ని ప్రదేశాలలో సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. మరి ఆగస్టు 28 ఎక్కడెక్కడ విద్యార్థులకు స్కూలు సెలవు అనే వివరాల్లోకి వెళితే..
ఆదర్శ నెలలో ఇప్పటికే స్కూల్ పిల్లలకు ఎన్నో సెలవులు వచ్చాయి. ఇక బుధవారం వినాయక చవితి సందర్భంగా సెలవు రాగా గురువారం కూడా కొన్ని ప్రదేశాలలో సెలవు ప్రకటించారు ప్రభుత్వం.
పంజాబ్లో గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు, నదుల్లో పెరుగుతున్న నీటి మట్టం కారణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని పాఠశాలలు, ప్రైవేట్.. ప్రభుత్వ కళాశాలలకు ఆగస్ట్ 30 వరకు సెలవు ప్రకటించింది . రణజిత్ సాగర్ భాక్రా డ్యామ్ల నుండి నీటి విడుదలతో పాటు సత్లూజ్, బియాస్, రవి నదుల్లో వరద ముప్పు ఉంది. ముఖ్యంగా పఠాన్కోట్, గూర్దాస్పూర్, హోషియార్పూర్, లుధియానా, జలంధర్ జిల్లాల్లో రహదారులు నీట మునిగిపోయాయి.
ఉత్తరాఖండ్ అలానే జమ్ములోని కొన్ని ప్రదేశాలలో.. భారీ వర్షాలు వల్ల రహదారులు మొత్తం మూతపడ్డాయి. పరిస్థితి మెరుగుపడకపోతే ఆగస్ట్ 28న కూడా సెలవు పొడిగించే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, గోవా, కేరళ రాష్ట్రాల్లో గణేశ్ చతుర్థి సందర్భంగా ఆగస్ట్ 27న పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. పూజలు, ఊరేగింపులు, సమూహ కార్యక్రమాల్లో విద్యార్థులు, కుటుంబాలు పాల్గొనడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే ఆగస్ట్ 28న చాలా చోట్ల పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇక 28 కూడా ఈ ప్రదేశాల్లో ఎక్కడైనా సెలవు ఇస్తారా అనేది ఆ పాఠశాల యజమాన్యం పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
కేరళలో ఆగస్ట్ 26 నుండి 28 వరకు ఒనం వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. ఈ కారణంగా రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలు పూర్తిగా మూసివేయబడ్డాయి. పూకళం, పులికళి వంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ఈ సందర్భంగా నిర్వహిస్తారు.
తల్లిదండ్రులు అధికారిక నోటీసులు పరిశీలించడం తప్పనిసరి. వాతావరణం మారితే సెలవు ప్రకటనలు తక్షణమే మారవచ్చు. విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి.