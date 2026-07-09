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School Holiday Tomorrow: రేపు స్కూళ్లు సెలవు.. అధికారుల తాజా ప్రకటన ఇదే!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 09, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:20 PM IST

School Holiday Tomorrow: భారీ వర్షాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో పాఠశాలలు, కళాశాలలు, కార్యాలయాలకు సెలవు ఉంటుందా అనే సందేహాలకు అధికారులు స్పష్టత ఇచ్చారు. ఎల్లో అలర్ట్ కొనసాగుతున్నప్పటికీ ప్రస్తుతం సాధారణంగానే కార్యకలాపాలు కొనసాగనున్నట్లు వెల్లడించారు. వాతావరణ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ అధికారిక ప్రకటనలను మాత్రమే నమ్మాలని సూచించారు.

Rain Alert1/6

వాతావరణ హెచ్చరిక

ముంబైలో భారీ వర్షాల కారణంగా గత కొన్ని రోజులుగా ప్రజల జీవనం తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. రహదారులు నీటమునిగాయి. రైళ్లు, బస్సుల రాకపోకల్లో అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో జూలై 9న పాఠశాలలు, కళాశాలలు, కార్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటిస్తారా అనే సందేహం విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉద్యోగుల్లో నెలకొంది.  

Offices Open2/6

భారీ వర్షాలు

అయితే ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న అధికారిక సమాచారం ప్రకారం జూలై 9న ముంబైలో పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కార్యాలయాలు సాధారణంగానే పనిచేయనున్నాయి. ఇప్పటివరకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (BMC) ఎలాంటి సెలవు ప్రకటన చేయలేదు. ఇదిలా ఉండగా భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) ముంబై, థానే జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ హెచ్చరిక ప్రకారం పిడుగులతో కూడిన ఉరుములు, తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే గంటకు వేగంగా ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశముందని అధికారులు తెలిపారు.  

Colleges Open3/6

స్కూల్ సెలవులు

గత రెండు రోజులుగా కురిసిన భారీ వర్షాలతో పోలిస్తే జూలై 9 నుంచి వర్షాల తీవ్రత కొంత తగ్గే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. అయినప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో నీరు నిల్వ ఉండటం, ట్రాఫిక్ సమస్యలు, తక్కువ దూరం మాత్రమే కనిపించే పరిస్థితులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.  

School Holiday News4/6

కాలేజీ సెలవులు

వర్ష పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని బీఎంసీ అధికారులు అత్యవసర సిబ్బందిని సిద్ధంగా ఉంచారు. వరదలు వచ్చే ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక బృందాలు అప్రమత్తంగా ఉన్నాయి. నీరు తొలగించే పంపులు, అత్యవసర పరికరాలను కూడా సిద్ధం చేశారు. చెట్లు కూలడం, విద్యుత్ అంతరాయాలు, నీటిమునిగే ప్రాంతాల్లో సమస్యలు తలెత్తితే వెంటనే స్పందించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.  

Weather Update5/6

ఆఫీస్ హాలిడే

అధికారులు ప్రజలకు అవసరం లేని ప్రయాణాలు చేయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా భారీ వర్షం పడుతున్న సమయంలో బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపారు. అలాగే సోషల్ మీడియాలో వచ్చే సెలవుల వార్తలను నమ్మవద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు. పాఠశాలలు, కళాశాలలు లేదా కార్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటిస్తే అది అధికారిక ప్రకటన ద్వారానే తెలుస్తుందని స్పష్టం చేశారు. తాజా సమాచారం కోసం బీఎంసీ, ఐఎండీ, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం, విద్యాసంస్థలు, కార్యాలయాల అధికారిక ప్రకటనలను మాత్రమే పరిశీలించాలని సూచించారు.  

IMD Yellow Alert6/6

వర్షాల వార్తలు

ప్రస్తుతం మాత్రం జూలై 9న ముంబైలో అన్ని విద్యాసంస్థలు, కార్యాలయాలు సాధారణంగానే కొనసాగనున్నాయని అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే వాతావరణ పరిస్థితుల్లో అకస్మాత్తుగా మార్పులు వస్తే కొత్త మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.

TAGS:
School Holiday July 9
IMD Yellow Alert
Weather update
school holiday news
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Rain alert

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