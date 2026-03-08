English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tomorrow holiday: రేపు సోమవారం మార్చి 9న స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం…ఎక్కడెక్కడంటే..!

School Holiday: సోమవారం స్కూల్లకు సెలవు వస్తుంది అంటే పిల్లల ఆనందం చెప్పనవసరం లేదు. ఈ క్రమంలో రేపు మార్చ్ 9న కొన్ని ప్రదేశాలలో సెలవులు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. దీంతో ఈరోజు అలానే రేపు కలిపి వరుసగా రెండు రోజులు పిల్లలకు సెలవులు రానున్నాయి. మరి ఈ సెలవులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 
రెండు దగ్గర్ల.. ఈరోజు ఆదివారం తో పాటు రేపు సోమవారం కూడా సెలవు రానుంది. ముందుగా  తమిళనాడులో.. 2025–26 విద్యా సంవత్సరం కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం విద్యార్థులు వార్షిక పరీక్షలు మరియు పబ్లిక్ పరీక్షల కోసం సన్నద్ధం అవుతున్నారు. ఇప్పటికే 12వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ పరీక్షలు మార్చి 2 నుంచి మొదలై మార్చి 26 వరకు జరుగుతున్నాయి. అందువల్ల విద్యార్థులు చదువులో బిజీగా ఉన్నారు.

ఇక 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు కూడా త్వరలో ప్రారంభం కానున్నాయి. అవి మార్చి 11 నుంచి మొదలుకానున్నాయి. దీంతో 10వ తరగతి విద్యార్థులు కూడా పరీక్షల కోసం తీవ్రంగా సిద్ధమవుతున్నారు. అయితే 1వ తరగతి నుంచి 9వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు సంబంధించిన పరీక్షల తేదీలు ఇంకా ప్రకటించలేదు. త్వరలో ఈ విషయంపై అధికారిక ప్రకటన వస్తుందని భావిస్తున్నారు.

ఈ సమయంలో తమిళనాడులో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆలయ ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. మాసి నెల కావడంతో అనేక దేవాలయాల్లో ప్రత్యేక పండుగలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఉత్సవాలకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు హాజరవుతారు. అందుకే కొన్ని జిల్లాల్లో స్థానిక సెలవులు ప్రకటిస్తున్నారు.  

ఇలాంటి పరిస్థితిలో పుదుకోట్టై జిల్లాకు సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన వెలువడింది. పుదుకోట్టై జిల్లా పరిపాలన మార్చి 9 (సోమవారం) రోజున స్థానిక సెలవు ప్రకటించింది. ఆ రోజు జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలు మరియు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూసివేయబడతాయి.

ఈ సెలవు ప్రకటించడానికి ముఖ్య కారణం తిరువప్పూర్‌లోని శ్రీ ముత్తుమారియమ్మన్ ఆలయ ఉత్సవం జరుగుతూ ఉండడం. ఈ ఆలయంలో జరిగే వార్షిక తిరునాళ్లకు వేలాది మంది భక్తులు వస్తారు. భారీగా జనసందోహం ఉండే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఉండేందుకు జిల్లా అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

అయితే ఈ సెలవుకు బదులుగా మార్చి 19 (శనివారం) పని దినంగా ప్రకటించారు. ఆ రోజున పాఠశాలలు, కాలేజీలు మరియు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇప్పటికే మార్చి 9న పరీక్షలు షెడ్యూల్ అయి ఉంటే ఈ స్థానిక సెలవు వర్తించదు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పబ్లిక్ పరీక్షలు ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారమే జరుగుతాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

ఇక మరో పక్క యుద్ధ వాతావరణం వల్ల మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ లో ముఖ్యంగా సౌదీ అరేబియా అలానే దుబాయ్ లాంటి దగ్గర రేపు కూడా సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం.

