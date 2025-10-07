Schools Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త.. రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

School Holiday: రేపు బుధవారం అనగా అక్టోబర్ 8వ తారీఖున.. దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు.. ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సెలవులు ప్రకటించాయి. వర్షాలు, వరదలు, అలాగే ప్రాంతీయ పండుగల కారణంగా.. ఈ సెలవులు ప్రకటించబడ్డాయి. ముఖ్యంగా కర్ణాటక, బీహార్, జమ్మూ & కాశ్మీర్ రాష్ట్రాల్లో విద్యార్థులకు రేపు పాఠశాలలు ఉండవు.
అక్టోబర్ నెలలో .. ఇప్పటికే కొద్ది రోజులు సెలవులు రాగా.. రేపు అక్టోబర్ 8వ తారీఖున కూడా కొన్ని రాష్ట్రాలలో సెలవులు ప్రకటించాయి ప్రభుత్వాలు. పాఠశాలలకు రేపు మంగళవారం సెలవు రానుంది.
కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య ప్రకటించిన ప్రకారం, రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ మరియు ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు అక్టోబర్ 8 నుండి 18 వరకు మూసివేయబడతాయి. ఈ నిర్ణయం జాతి లెక్కల సర్వే (Caste Survey) పూర్తి చేయడానికి తీసుకున్నారు. ఈ సర్వే సెప్టెంబర్ 22న ప్రారంభమై..కొన్ని జిల్లాల్లో అక్టోబర్ 24 వరకు కొనసాగనుంది.
మధ్యంతర పరీక్షల్లో పాల్గొనే ఉపాధ్యాయులను మాత్రం ఈ సర్వే పనుల నుండి మినహాయించారు. ఇప్పటివరకు ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 వరకు క్లాసులు నిర్వహించేవారు.. కానీ ఇప్పుడు పాఠశాలలు పూర్తిగా మూసివేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
జమ్మూ. కాశ్మీర్లో గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా రేపు అన్ని పాఠశాలలు మూసివేయబోతున్నాయి. వర్షాలు. వరదల కారణంగా రహదారులు దెబ్బతినడం.. రవాణా సమస్యలు తలెత్తడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారుల సూచించారు.
బీహార్లో కూడా అక్టోబర్ 8న కుమార్ పౌర్ణిమ.. ఇతర ప్రాంతీయ వేడుకల కారణంగా పాఠశాలలు మూసివేయబోతున్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పూజలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి.
అక్టోబర్ నెలలో దసరా, దుర్గాపూజ, దీపావళి.. గోవర్ధన్ పూజ, భాయ్ దూజ్ వంటి పండుగల కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా పాఠశాలలకు వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి. విద్యార్థులు.. తల్లిదండ్రులు ముందుగానే షెడ్యూల్ తెలుసుకుని చదువులకు లేదా కుటుంబ ప్రయాణాలకు సన్నద్ధం కావచ్చు.