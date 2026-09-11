/School Holiday: సెప్టెంబర్ 17న స్కూళ్లకు సెలవు.. ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ.. ఎక్కడంటే..!

School Holiday: విద్యార్థులకు సెలవు అంటే ఎప్పుడూ ఆనందమే. పండుగలు, ప్రత్యేక రోజులు వచ్చినప్పుడు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించడం సాధారణమే. తాజాగా సెప్టెంబర్ 17న పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ గుజరాత్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులకు ఒక రోజు విశ్రాంతి లభించనుంది.
సెప్టెంబర్ 17న విశ్వకర్మ పూజ జరగనుంది. ఈ పండుగను దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తారు. ముఖ్యంగా పరిశ్రమలు, కర్మాగారాలు, వర్క్షాపులు, నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించిన సంస్థల్లో ఈ పూజకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో గుజరాత్ ప్రభుత్వం పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించింది.
గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని పలు విద్యాసంస్థలు సెప్టెంబర్ 17న సాధారణ తరగతులు నిర్వహించవు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో కూడా కొన్ని చోట్ల ఈ సెలవు అమలు కానుంది. విద్యార్థులు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు ఈ సెలవు ఉపయోగపడనుంది.
సెలవు తర్వాత పాఠశాలలు తమ సాధారణ విద్యా షెడ్యూల్ ప్రకారం తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. అయితే ప్రతి విద్యాసంస్థకు సంబంధించిన స్థానిక సెలవుల వివరాలను విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది.
హిందూ సంప్రదాయంలో భగవాన్ విశ్వకర్మను దేవతల శిల్పిగా భావిస్తారు. నిర్మాణం, సాంకేతిక నైపుణ్యం, యంత్రాలు, పరికరాలతో ఆయనకు సంబంధం ఉందని నమ్మకం. అందుకే ఈ రోజున వివిధ పరిశ్రమలు, కర్మాగారాలు, మెకానిక్ షాపులు, వర్క్షాపులు, వ్యాపార సంస్థల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు.
పనిలో ఉపయోగించే యంత్రాలు, పనిముట్లను శుభ్రం చేసి పూజించడం ఈ రోజున కనిపిస్తుంది. వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందాలని, పనుల్లో ఎలాంటి ఆటంకాలు రాకూడదని చాలామంది ప్రార్థిస్తారు. కొత్త పనులను ప్రారంభించడానికి కూడా ఈ రోజును కొందరు ప్రత్యేకంగా భావిస్తారు.
సెప్టెంబర్ 17న సెలవు రావడంతో విద్యార్థులకు చదువుల నుంచి చిన్న విరామం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పండుగలో పాల్గొనే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. పండుగ ప్రాధాన్యతను తెలుసుకోవడంతో పాటు సంప్రదాయాలను దగ్గరగా చూసే అవకాశం పిల్లలకు కలుగుతుంది. అందువల్ల సెప్టెంబర్ 17 సెలవు విద్యార్థులకు విశ్రాంతితో పాటు పండుగను కుటుంబంతో కలిసి జరుపుకునే అవకాశాన్ని కూడా అందించనుంది.