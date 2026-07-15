/Tomorrow School Holiday: రేపు అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు.. ఏ రాష్ట్రాల్లోంటే..?

Tomorrow School Holiday:విద్యార్థులకు మరో శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. జూలై 16, గురువారం సందర్భంగా దేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ సెలవు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తించదు. ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, జిల్లా అధికారులు లేదా విద్యాశాఖలు తీసుకునే నిర్ణయాల ఆధారంగా మాత్రమే సెలవులు అమల్లోకి వస్తాయి.
ప్రతి సంవత్సరం కొన్ని ప్రాంతాల్లో రథయాత్ర ఉత్సవాలను ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ వేడుకల కారణంగా పలు రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో పాటు పాఠశాలలకు కూడా సెలవులు ప్రకటించే ఆనవాయితీ ఉంది. ఈ ఏడాది కూడా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అలాంటి అవకాశం కనిపిస్తోంది.
ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఒడిశా, గుజరాత్, జార్ఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలతో పాటు మణిపూర్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో జూలై 16న పాఠశాలలకు సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇది ప్రతి జిల్లాలో ఒకే విధంగా ఉండకపోవచ్చు. స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి అధికారులు తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మాత్రమే కాకుండా ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్, సీబీఎస్ఈ, ఐసీఎస్ఈ వంటి వివిధ విద్యా బోర్డులకు చెందిన పాఠశాలలు కూడా తమ అకడమిక్ క్యాలెండర్తో పాటు సంబంధిత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జారీ చేసే ఆదేశాలను అనుసరిస్తాయి. అందువల్ల ఒకే రాష్ట్రంలో కూడా కొన్ని జిల్లాల్లో సెలవు ఉండగా, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో సాధారణంగా తరగతులు కొనసాగవచ్చు.
సోషల్ మీడియాలో పాఠశాలల సెలవులపై అనేక సందేశాలు, పోస్టులు వైరల్ అవుతుంటాయి. అయితే అలాంటి సమాచారాన్ని వెంటనే నమ్మకుండా అధికారిక ప్రకటనలను మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకోవడం మంచిది. పాఠశాల యాజమాన్యం, జిల్లా విద్యాశాఖ లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసే సమాచారం ఆధారంగానే నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు చదువుతున్న పాఠశాల నుంచి వచ్చే అధికారిక నోటీసులను తప్పకుండా పరిశీలించాలి. అలాగే సంబంధిత రాష్ట్ర విద్యాశాఖ వెబ్సైట్ లేదా అధికారిక ప్రకటనలను కూడా గమనించడం అవసరం.