School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపు స్కూళ్లకు సెలవు..న్యూఇయర్ రోజు పండగ చేసుకోండి!

School Holiday On New Year: కొత్త సంవత్సరం 2026 ప్రారంభం కాబోతున్న వేళ, జనవరి 1వ తేదీన సెలవు ఉంటుందా? లేదా? అనే సందిగ్ధం అందరిలోనూ నెలకొంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో నూతన సంవత్సర సెలవులపై ప్రభుత్వం, బ్యాంకింగ్ రంగం తీసుకున్న నిర్ణయాల వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కొత్త సంవత్సరం 2026 ప్రారంభం కాబోతున్న వేళ, జనవరి 1వ తేదీన సెలవు ఉంటుందా? లేదా? అనే సందిగ్ధం అందరిలోనూ నెలకొంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో నూతన సంవత్సర సెలవులపై ప్రభుత్వం, బ్యాంకింగ్ రంగం తీసుకున్న నిర్ణయాల వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జనవరి 1వ తేదీని ప్రభుత్వం 'జనరల్ హాలిడే' (సాధారణ సెలవు)గా ప్రకటించలేదు. అయితే.. ప్రభుత్వం దీనిని 'ఆప్షనల్ హాలీడే' జాబితాలో చేర్చింది. అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ముందస్తు అనుమతితో సెలవు తీసుకోవచ్చు.
ప్రభుత్వ నిబంధనలతో సంబంధం లేకుండా, మెజారిటీ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు జనవరి 1న సెలవు ప్రకటించాయి. ఈ సెలవుకు బదులుగా ఫిబ్రవరి నెలలోని రెండో శనివారం పాఠశాలలు పని చేస్తాయని యాజమాన్యాలు స్పష్టం చేశాయి.
మరోవైపు బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు ఉన్న వారికి ఇది ముఖ్యమైన సమాచారం. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) హాలిడే క్యాలెండర్ ప్రకారం.. జనవరి 1న బ్యాంకులకు ఎటువంటి అధికారిక సెలవు లేదు. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు యథావిధిగా పని చేస్తాయి. నగదు డిపాజిట్లు, విత్డ్రాయల్స్, ఇతర బ్యాంకింగ్ సేవలు సాధారణ రోజుల్లో లాగే అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇటీవల విడుదల చేసిన 2026 సెలవుల జాబితాలో జనవరి 1వ తేదీని ఐచ్ఛిక సెలవుగా మాత్రమే పేర్కొంది. పండగలు, జాతీయ దినోత్సవాలు ఈ జాబితాలో ఉంటాయి. ఒక ఉద్యోగి ఏడాదిలో ప్రభుత్వం సూచించిన జాబితా నుండి కొన్ని రోజులను సెలవులుగా ఎంచుకోవచ్చు. కొత్త సంవత్సరం ఈ కేటగిరీ కిందకే వస్తుంది.
సంక్రాంతి సెలవులకు ముందు వచ్చే ఈ చిన్న విరామాన్ని విద్యార్థులు ఎంజాయ్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అయితే, బ్యాంకింగ్ లేదా ఇతర ప్రభుత్వ కార్యాలయ పనులు ఉన్నవారు మాత్రం జనవరి 1న పనులు పూర్తి చేసుకోవచ్చు.