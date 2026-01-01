English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • School Holiday: విద్యార్థులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..మరో 7 రోజులు సెలవు పొడిగింపు..పండగే పండగ!

School Holiday: విద్యార్థులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..మరో 7 రోజులు సెలవు పొడిగింపు..పండగే పండగ!

School Holiday Tomorrow: ఉత్తర భారత దేశాన్ని వణికిస్తున్న తీవ్రమైన చలిగాలులు, దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా పంజాబ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విద్యార్థుల ఆరోగ్యం, భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠశాలలకు సెలవులను జనవరి 7 వరకు పొడిగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
1 /6

ఉత్తర భారత దేశాన్ని వణికిస్తున్న తీవ్రమైన చలిగాలులు, దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా పంజాబ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విద్యార్థుల ఆరోగ్యం, భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠశాలలకు సెలవులను జనవరి 7 వరకు పొడిగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

2 /6

ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ సింగ్ మాన్ ఆదేశాల మేరకు విద్యాశాఖ మంత్రి హర్జోత్ సింగ్ బెయిన్స్ ఈ ప్రకటన చేశారు. తెల్లవారుజామున దట్టమైన పొగమంచు వల్ల ప్రయాణ సమయాల్లో ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉండటం, అలాగే కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోవడంతో పిల్లలు అనారోగ్యం పాలయ్యే ప్రమాదం ఉందని ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

3 /6

రాష్ట్రంలో నెలకొన్న అసాధారణ వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా సెలవులను పొడిగించక తప్పలేదని మంత్రి సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు.

4 /6

ఈ సెలవుల పొడిగింపు పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని అన్ని రకాల ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలకు వర్తిస్తుంది. దీంతో పాటు ప్రభుత్వ సహాయక గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలలు, గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లోని అన్ని బోర్డుల (CBSE, ICSE, మొదలైనవి) పాఠశాలలకు ఈ ఆదేశాలు వర్తిస్తాయి. ఉల్లంఘించిన యాజమాన్యాలపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని పంజాబ్ ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది.

5 /6

అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, జనవరి 7 వరకు పాఠశాలలు మూసివేతగా ఉండనున్నాయి. తిరిగి జనవరి 8న పాఠశాలలు పునఃప్రారంభం అవుతాయి. ఆ రోజు నుండి సాధారణ పనివేళల ప్రకారం తరగతులు జరుగుతాయి.

6 /6

ప్రస్తుతం పంజాబ్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో విజిబిలిటీ (కనిపించే దూరం) సున్నాకి పడిపోయింది. చలిగాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

School Holiday Punjab school closure school holidays news winter holidays 2026 cold wave impact on schools Punjab School Holidays

Next Gallery

New Year 2026 Shubh Muhurat: పెళ్లి కానీ ప్రసాదులకు శుభవార్త.. న్యూ ఇయర్‌లో భారీగా పెళ్లి మూహూర్తాలు..