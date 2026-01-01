School Holiday Tomorrow: ఉత్తర భారత దేశాన్ని వణికిస్తున్న తీవ్రమైన చలిగాలులు, దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా పంజాబ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విద్యార్థుల ఆరోగ్యం, భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠశాలలకు సెలవులను జనవరి 7 వరకు పొడిగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ సింగ్ మాన్ ఆదేశాల మేరకు విద్యాశాఖ మంత్రి హర్జోత్ సింగ్ బెయిన్స్ ఈ ప్రకటన చేశారు. తెల్లవారుజామున దట్టమైన పొగమంచు వల్ల ప్రయాణ సమయాల్లో ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉండటం, అలాగే కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోవడంతో పిల్లలు అనారోగ్యం పాలయ్యే ప్రమాదం ఉందని ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
రాష్ట్రంలో నెలకొన్న అసాధారణ వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా సెలవులను పొడిగించక తప్పలేదని మంత్రి సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు.
ఈ సెలవుల పొడిగింపు పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని అన్ని రకాల ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలకు వర్తిస్తుంది. దీంతో పాటు ప్రభుత్వ సహాయక గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలలు, గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లోని అన్ని బోర్డుల (CBSE, ICSE, మొదలైనవి) పాఠశాలలకు ఈ ఆదేశాలు వర్తిస్తాయి. ఉల్లంఘించిన యాజమాన్యాలపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని పంజాబ్ ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది.
అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, జనవరి 7 వరకు పాఠశాలలు మూసివేతగా ఉండనున్నాయి. తిరిగి జనవరి 8న పాఠశాలలు పునఃప్రారంభం అవుతాయి. ఆ రోజు నుండి సాధారణ పనివేళల ప్రకారం తరగతులు జరుగుతాయి.
ప్రస్తుతం పంజాబ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో విజిబిలిటీ (కనిపించే దూరం) సున్నాకి పడిపోయింది. చలిగాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.