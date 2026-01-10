School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..స్కూళ్లకు సంక్రాంతి సెలవులు పొడిగింపు..ఎప్పటి వరకు ఇచ్చారంటే?

Sankranti School Holidays Extended: తమిళనాడులో అతిపెద్ద పండుగైన పొంగల్ (సంక్రాంతి) వచ్చేస్తోంది. ఈ పండుగను పురస్కరించుకుని రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వరుస సెలవులు రానుండటంతో విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. అటు రవాణా శాఖ కూడా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయడంతో పండుగ వాతావరణం అప్పుడే మొదలైంది.
తమిళనాడులో అతిపెద్ద పండుగైన పొంగల్ (సంక్రాంతి) వచ్చేస్తోంది. ఈ పండుగను పురస్కరించుకుని రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వరుస సెలవులు రానుండటంతో విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. అటు రవాణా శాఖ కూడా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయడంతో పండుగ వాతావరణం అప్పుడే మొదలైంది.
పొంగల్ సెలవుల వివరాలు (అంచనా) 2026 క్యాలెండర్ ప్రకారం, జనవరి మధ్యలో ప్రధాన పండుగలు వరుసగా వస్తున్నాయి. జనవరి 15 (గురువారం): పొంగల్ పండుగ. జనవరి 16 (శుక్రవారం): మాట్టు పొంగల్ / తిరువళ్ళువర్ దినోత్సవం. జనవరి 17 (శనివారం): కానుమ్ పొంగల్ / రైతుల దినోత్సవం. జనవరి 18 (ఆదివారం): సాధారణ సెలవు.
ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం.. కనీసం 4 రోజుల పాటు విద్యాసంస్థలు మూతపడనున్నాయి. అయితే, ప్రజలు తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లడానికి వీలుగా జనవరి 14 (బుధవారం) కూడా సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. దీనిపై తమిళనాడు విద్యాశాఖ త్వరలోనే అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేయనుంది.
హాఫ్ ఇయర్లీ పరీక్షలు ముగిసి, జనవరి 5న పాఠశాలలు పునఃప్రారంభమైన కొద్ది రోజులకే మళ్లీ సుదీర్ఘ సెలవులు రావడం విద్యార్థులకు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది. జనవరి నెలలో నూతన సంవత్సరం, పొంగల్, నెలాఖరులో గణతంత్ర దినోత్సవం వంటి సెలవులు ఉండటంతో విద్యాసంస్థల్లో పండుగ సందడి నెలకొంది.
పొంగల్ పండుగకు చెన్నై వంటి నగరాల నుండి లక్షలాది మంది తమ స్వస్థలాలకు వెళ్తుంటారు. వారి కోసం తమిళనాడు ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. జనవరి 10 నుండి జనవరి 18 వరకు రాష్ట్ర రవాణా సంస్థ (TNSTC) ప్రత్యేక బస్సులను నడపనుంది. కోయంబత్తూరు, దక్షిణ జిల్లాల వైపు వెళ్లే ప్రయాణీకుల కోసం ప్రత్యేక రైళ్లు కూడా అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. పండుగ ముగిసిన తర్వాత తిరిగి నగరాలకు చేరుకోవడానికి కూడా ముందస్తు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.
గమనిక: సోమవారం (జనవరి 19) స్కూళ్లు తెరుస్తారా లేదా భోగి పండుగకు సంబంధించి అదనపు సెలవు ఉంటుందా అనే అంశంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. విద్యాశాఖ నుండి వెలువడే అధికారిక ప్రకటన కోసం విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు వేచి చూస్తున్నారు.