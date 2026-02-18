School Holiday: రేపటి నుంచి ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమ్మె..రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు..ఎక్కడెక్కడంటే?

KSRTC Strike News : కర్ణాటక రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (KSRTC), దాని అనుబంధ సంస్థల ఉద్యోగులు గురువారం (ఫిబ్రవరి 19) నిరసనలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బస్సు సర్వీసులకు అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉండటంతో, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులలో పాఠశాలలు, కళాశాలల సెలవులపై సందిగ్ధత నెలకొంది.
కర్ణాటక రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (KSRTC), దాని అనుబంధ సంస్థల ఉద్యోగులు గురువారం (ఫిబ్రవరి 19) నిరసనలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బస్సు సర్వీసులకు అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉండటంతో, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులలో పాఠశాలలు, కళాశాలల సెలవులపై సందిగ్ధత నెలకొంది.
ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం.. ఫిబ్రవరి 19న కర్ణాటక ప్రభుత్వం విద్యాసంస్థలకు ఎటువంటి అధికారిక సెలవు ప్రకటించలేదు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, కళాశాలలు సాధారణం వలె పనిచేస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఒకవేళ బస్సు సర్వీసుల నిలిపివేత వల్ల రవాణా వ్యవస్థ పూర్తిగా స్తంభిస్తే, ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు (DC) స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి సెలవుపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ విద్యాసంస్థల నుండి వచ్చే తాజా సమాచారాన్ని గమనిస్తూ ఉండాలి.
నాలుగు రాష్ట్ర రవాణా సంస్థల ఉద్యోగులు తమ దీర్ఘకాలిక సమస్యల పరిష్కారం కోసం "బెంగళూరు చలో" కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. వారి ప్రధాన డిమాండ్లు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. 1) గత 38 నెలలుగా పెండింగ్లో ఉన్న జీతాల బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలి. 2) జనవరి 1, 2024 నుండి అమలులోకి రావాల్సిన సవరించిన వేతన నిర్మాణాన్ని అమలు చేయాలి. 3) రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా రవాణా రంగ కార్మికులకు జీతాలు చెల్లించాలి.
కర్ణాటకలో ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వేలాది మంది విద్యార్థులు పాఠశాలలకు వెళ్లడానికి KSRTC బస్సులపైనే ఆధారపడతారు. డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు విధులకు గైర్హాజరైతే, గ్రామాల నుండి పట్టణాలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు రాకపోకలు కష్టతరం కావచ్చు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా సాధారణ ప్రయాణికులకు ఈ సమ్మె సెగ తగిలే అవకాశం ఉంది.
సమ్మెపై KSRTC యాజమాన్యం కఠినంగా స్పందించింది. విధులకు హాజరుకాని ఉద్యోగులపై "నో వర్క్, నో పే" (పని లేకపోతే జీతం లేదు) నిబంధనను అమలు చేస్తామని, అలాగే క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది.
ఇప్పటివరకు సెలవు ప్రకటించనందున రేపు సాధారణ పనిదినంగానే పరిగణిస్తారు. అయితే, ప్రయాణ సౌకర్యాలను ముందే చూసుకోవడం ఉత్తమం.