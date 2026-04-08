School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..మరో 4 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు..ఎప్పుడంటే?

School Holiday Tomorrow: మరికొద్ది రోజుల్లో పాఠశాలలకు వేసవి సెలవులు రానున్న తరుణంలో ఇప్పుడు మరికొన్ని రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. ఏప్రిల్ 8 నుంచి 14వ తేదీ మధ్య 4 రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. రాబోయే వారం రోజుల్లో 4 రోజులు సెలవులు రానుండడం వల్ల స్కూళ్లు, ఆఫీసులు మూతపడనుండడం వల్ల విద్యార్థులు, వారి తల్లీదండ్రులు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పంజాబ్లో ఏప్రిల్ 8వ తేదీ అనగా నేటి బుధవారాన్ని శ్రీ గురునాభా దాస్ జీ జయంతి సందర్భంగా గెజిటెడ్ సెలవు దినంగా ప్రకటించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ సెలవులు ఉండనుంది.
అలాగే దీని తర్వాత ఏప్రిల్ 11న రెండో శనివారం కావడం వల్ల అధికారికంగా స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు మూతపడనున్నాయి. అదే విధంగా ఏప్రిల్ 13న ఆదివారం కానుంది.
వచ్చేవారం ఏప్రిల్ 13 లేదా 14న పంజాబ్లో వైశాఖ పూర్ణిమ పండుగను జరుపుకోనున్నారు. వైశాఖ పౌర్ణమి సందర్భంగా పంజాబ్ ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది.
అదే విధంగా ఏప్రిల్ 14న అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా అధికారిక సెలవు ఉండనుంది. అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఆప్షన్ హాలీడే ఉండనుంది.
ఈ విధంగా ఏప్రిల్ 8 నుంచి ఏప్రిల్ 14 వరకు దేశవ్యాప్తంగా అక్కడక్కడ సెలవులను కలుపుకొని మొత్తంగా 4 రోజులు సెలవులు ఉండనున్నాయి.