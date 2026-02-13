School Holiday: మహాశివరాత్రికి సెలవుల జాతర..వరుసగా 3 రోజులు స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు సెలవులు..ఎప్పటి నుంచి?

Maha Shivaratri School Holiday: 2026 ఫిబ్రవరి నెలలో రాబోతున్న మహాశివరాత్రి పండుగ సందర్భంగా పాఠశాలల సెలవులపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ ఏడాది మహాశివరాత్రి ఏ తేదీన వస్తుంది? పాఠశాలలు ఏ రోజున సెలవు? అనే విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శివ భక్తులు ఎంతో పవిత్రంగా జరుపుకునే మహాశివరాత్రి పండుగ వచ్చేస్తోంది. ఈ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థలకు సెలవుల ప్రకటన వెలువడుతోంది. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం.. ఫాల్గుణ మాసంలోని కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి నాడు మహాశివరాత్రి జరుపుకుంటారు. 2026లో మహాశివరాత్రి ఫిబ్రవరి 15న వస్తుంది. ఈ ఏడాది మహాశివరాత్రి ఆదివారం రావడం విశేషం.
సాధారణంగా ఫిబ్రవరి 15 ఆదివారం కావడంతో అన్ని పాఠశాలలు, కార్యాలయాలకు ముందే సెలవు ఉంటుంది. అయితే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నాయి. పండుగ ఏర్పాట్లు, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కొన్ని రాష్ట్రాలు లేదా ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఫిబ్రవరి 14 (శనివారం) కూడా సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. శివరాత్రి జాగరణ చేసిన భక్తుల సౌకర్యార్థం కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఫిబ్రవరి 16 (సోమవారం) నాడు సెలవు ఇచ్చే అంశాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ పరిశీలనలో ఉంది.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ శివాలయాలు (ఉదాహరణకు శ్రీశైలం) ఆధ్యాత్మిక నగరాల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ముందే రూట్ మళ్లింపులు చేపడతారు. కాబట్టి ఇక్కడ శనివారం నుండే పాఠశాలలకు సెలవు ఉండవచ్చు. అందులోనూ 14వ తేదీన రెండో శనివారం కావడం వల్ల తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు సెలవు రానుంది.
అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఫిబ్రవరి 15 ఆదివారం కావడంతో విద్యాసంస్థలకు అదనపు సెలవు ఉండదు. అయితే దేవాలయాల వద్ద భారీ బందోబస్తు, భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. పండుగ తర్వాతి రోజు 16వ తేదీన జాగరణ చేసిన తర్వాతి రోజును కూడా సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. దీంతో మొత్తంగా 3 రోజులు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
పండుగ సెలవులపై స్పష్టత కోసం విద్యార్థులు తమ పాఠశాల వాట్సాప్ గ్రూపులు లేదా అధికారిక నోటీసు బోర్డులను గమనించాలి. స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి జిల్లా కలెక్టర్లు అదనపు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంటుంది.