/School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..స్కూళ్లకు మరోసారి వరుస సెలవులు..రీఓపెన్ రోజే బడులకు మూత!

School Holiday News: స్కూల్ విద్యార్థులకు, వారి తల్లీదండ్రులకు అదిరిపోయే వార్త. స్కూల్ ఓపెనింగ్ రోజు తర్వాతి నుంచి మరో రెండు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాల సూచన వచ్చేసింది. నిన్న, మొన్నటి వరకు తీవ్ర ఎండలతో అట్టుడికిపోయిన ఆంధ్ర, తెలంగాణ మరో రెండు రోజుల్లో నైరుతి రుతుపవనాల రాకతో పులకించి పోనుంది. ఈ క్రమంలో స్కూళ్ల కూడా తిరిగి ప్రారంభమయ్యే సమయం దగ్గర పడింది. ఈ నెల 12 నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విద్యాసంస్థలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ విద్యాశాఖలు అకడమిక్ క్యాలెండర్లను కూడా ప్రకటించేశాయి. మరోవైపు ఏపీలో విద్యార్థులకు కూడా 'తల్లికి వందనం' డబ్బును జమ చేసేందుకు ప్రభుత్వం ముహూర్తం ఖరారు చేసింది. బడులు తెరిచిన వెంటనే తల్లలు ఖాతాల్లోకి నిధులు జమ చేసేలా ప్లాన్ చేస్తోంది.
అయితే వేసవి సెలవులు ముగిసేందుకు మరికొన్ని రోజుల సమయం మాత్రమే ఉండడంతో పిల్లలు, వారి తల్లీదండ్రులు స్కూల్ ప్రిపరేషన్లో బిజీబిజీగా ఉన్నారు. అయితే స్కూళ్లు తెరిచిన తర్వాత కూడా మరోసారి వరుస సెలవులు రానున్నాయి.
ఈనెల 12న స్కూళ్లు తిరిగి తెరుచుకునేందుకు ప్రణాళికలను రూపొందించగా.. ఇప్పటికే అన్ని జిల్లాల్లో స్కూళ్లు తిరిగి తెరిచేందుకు సమాయత్తం అవుతున్నాయి. జూన్ 12వ తేదీ స్కూళ్లు తెరిచినా జూన్ 13వ తేదీన రెండో శనివారం, ఆ తర్వాత జూన్ 14వ తేదీన ఆదివారం కావడం వల్ల మరోసారి రెండు వరుస సెలవులు రానున్నాయి.
ఈ విధంగా స్కూళ్లు తెరిచిన రెండో రోజు నుంచే మరో రెండు రోజులు సెలవులు రావడంతో విద్యార్థుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. అయితే పాఠశాలలు తిరిగి జూన్ 15వ తేదీన తెరుచుకుంటాయి.