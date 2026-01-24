School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..ఫిబ్రవరి 11 వరకు స్కూళ్లకు సెలవులు..ఇక పండగే పండగ!

School Holiday Tomorrow: హిమాచల్ ప్రదేశ్ పర్వత ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్ట స్థాయికి పడిపోవడంతో, విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం శీతాకాలపు సెలవులను పొడిగించింది. గిరిజనేతర ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలలకు ఫిబ్రవరి 11, 2026 వరకు శీతాకాలపు సెలవులు పొడిగించారు.
ఈ సుదీర్ఘ సెలవులు ప్రధానంగా రాష్ట్రంలోని గిరిజనేతర జిల్లాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు వర్తిస్తాయి. తీవ్రమైన చలి గాలులు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ మంచు వల్ల విద్యార్థులు పాఠశాలలకు రావడం కష్టతరంగా మారింది. మౌలిక సదుపాయాల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
జనవరి 1 నుంచి సుమారు 42 రోజుల పాటు పాఠశాలలు మూసివేయబడటం వల్ల, సిలబస్ను పూర్తి చేయడానికి విద్యాశాఖ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. అవసరమైతే ఉన్నత తరగతుల విద్యార్థులకు ఆన్లైన్ ద్వారా పాఠాలు బోధించాలని కొన్ని యాజమాన్యాలు భావిస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి 12న పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభమైన తర్వాత, వార్షిక పరీక్షల సన్నాహకాలు వేగవంతం కానున్నాయి.
లాహౌల్-స్పితి, కిన్నౌర్ వంటి గిరిజన ప్రాంతాల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు ఇంకా తీవ్రంగా ఉన్నందున, అక్కడ ఇప్పటికే ప్రత్యేక విద్యా క్యాలెండర్ ప్రకారం సుదీర్ఘ సెలవులు కొనసాగుతున్నాయి.
చలి తీవ్రత దృష్ట్యా పిల్లలు ఇంటి వద్దే ఉండి చదువుకునేలా చూడాలని, ఆరోగ్య విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య శాఖ సూచించింది. పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యే తేదీపై ఏవైనా మార్పులు ఉంటే ప్రభుత్వం అధికారికంగా వెల్లడిస్తుంది.