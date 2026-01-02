School Holiday: రాష్ట్రంలో భారీగా పెరిగిన చలిగాలులు..స్కూళ్లకు మరో 3 రోజులు సెలవు పొడిగింపు..బయటకు రావొద్దు!

School Holiday Tomorrow: ఉత్తర భారతదేశాన్ని వణికిస్తున్న తీవ్రమైన చలిగాలులు, దట్టమైన పొగమంచు దృష్ట్యా ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలలకు సెలవులను ప్రకటిస్తూ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ తాజాగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
1వ తరగతి నుండి 12వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులందరికీ ఈ సెలవులు వర్తిస్తాయని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. ICSE, CBSE, ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్ బోర్డ్, ఇతర గుర్తింపు పొందిన అన్ని బోర్డుల పాఠశాలలు జనవరి 5 వరకు మూసివేతగా ఉండనున్నాయి. చలి తీవ్రత పెరగడంతో పిల్లలు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు తక్షణమే ఈ ఉత్తర్వులను అమలు చేయాలని విద్యాశాఖను ఆదేశించారు.
స్కూల్ సెలవులతో పాటు, చలి నుండి ప్రజలను కాపాడేందుకు సీఎం అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. నిరాశ్రయులు ఎవరూ రోడ్లపై నిద్రపోకుండా చూడాలని, రాత్రిపూట షెల్టర్లలో పక్కా ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు.
అలాగే పేదలకు దుప్పట్లు అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని, క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు నిరంతరం తనిఖీలు చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ప్రజల కోసం చలిమంటలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.
భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) తాజాగా జారీ చేసిన నివేదిక ప్రకారం.. శీతాకాలం తన పట్టును మరింత బిగించనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్, జమ్మూ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్లలో రాబోయే రోజుల్లో దట్టమైన పొగమంచు కమ్ముకుంటుందని హెచ్చరించింది.
ఢిల్లీ, చండీగఢ్, ఇతర పరిసర రాష్ట్రాల్లో శీతల పవనాల (Cold Waves) ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందని తెలిపింది. వాతావరణం అనుకూలించే వరకు ప్రజలు, ముఖ్యంగా వృద్ధులు, పిల్లలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం కోరింది.