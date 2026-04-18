English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • School Holiday: రాష్ట్రంలో భారీగా పెరిగిన ఎండలు..రేపటి నుంచి స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు..ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ! ఎక్కడ?

School Holiday News: దేశంలో ఎండ ఉష్ణోగ్రత తీవ్రరూపం దాల్చడంతో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వేసవి సెలవులను ముందుగానే ప్రకటిస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు సెలవులు ఇవ్వగా..ఎండల ధాటికి ముందుగానే సెలవులు ఇవ్వనున్నారని సమాచారం.
1 /6

2 /6

దేశవ్యాప్తంగా ఎండలు ముదిరి వడగాలులు తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో.. విద్యార్థుల క్షేమం కోసం పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందస్తు సెలవులను ప్రకటిస్తున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణలో కొన్ని స్కూళ్లకు వేసవి సెలవులు ఇవ్వగా.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వచ్చే వారం నుంచి స్కూళ్లకు సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. 

3 /6

అయితే ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండల తీవ్రత కారణంగా కొన్ని స్కూళ్లతో పాటు ప్రైవేట్ కాలేజీలకు సెలవులను ప్రకటించారు. అలాగే ఒడిశాలోని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు కూడా ఎండల ధాటికి ఏప్రిల్ 18 నుంచి ఏప్రిల్ 21 వరకు అన్నీ విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. 

4 /6

పగటి ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పెరగడంతో, విద్యార్థులు తరగతులకు హాజరవడం సురక్షితం కాదని ప్రభుత్వం సూచించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా జిల్లా కలెక్టర్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మండే ఎండను తగ్గించడం, పిల్లలు, యువతలో వడదెబ్బను నివారించడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశమని అధికారులు తెలిపారు.

5 /6

జిల్లా కలెక్టర్లు విడుదల చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం.. స్కూళ్లు, కాలేజీలతో పాటు ఇతర విద్యాసంస్థలు నిర్దిష్ట కాలం పాటు మూతపడతాయి. రాబోయే రోజుల్లో నెలకొన్న వాతావరణ పరిస్థితులను సమీక్షించిన తర్వాత ఈ సెలవులు కొనసాగించాలా లేదా అనే విషయంపై నిర్ణయం తీసుకుంటారట.

6 /6

ఒడిశా తీవ్రమైన వేసవి వడగాలులతో సతమతమవుతోంది. అనేక జిల్లాల్లో అసాధారణంగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండటంతో, ప్రజల భద్రతను నిర్ధారించడానికి అధికారులు ముందుజాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

Next Gallery

