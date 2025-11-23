English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • School Holiday: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు..ఇప్పుడే ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పేరెంట్స్‌కు ముఖ్య గమనిక!

School Holiday: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు..ఇప్పుడే ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పేరెంట్స్‌కు ముఖ్య గమనిక!

School Holidays News: రేపు అనగా నవంబరు 24 (సోమవారం) ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, జూనియర్ కాలేజీలకు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది. అయితే దేశవ్యాప్తంగా రేపు ఏఏ రాష్ట్రాల్లో సెలవులు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1 /5

రేపు అనగా నవంబరు 24 (సోమవారం) ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, జూనియర్ కాలేజీలకు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది. అయితే దేశవ్యాప్తంగా రేపు ఏఏ రాష్ట్రాల్లో సెలవులు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

2 /5

బంగాళఖాతంలో అల్పపీడనం ఇప్పుడు తీవ్ర వాయుగుండంగా మారింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో మోస్తారు వర్షసూచనను వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది.

3 /5

అయితే ఈ తీవ్రవాయుగుండం తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్పుకొచ్చారు. దీని ప్రభావం తమిళనాడులోని తీర ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని వారు అన్నారు.

4 /5

తమిళనాడులోని తిరునల్వేలి జిల్లాతో పాటు తెన్‌కాసి వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండడం వల్ల జిల్లా కలెక్టర్ సుకుమార్.. రేపు అనగా నవంబరు 24న పాఠశాలలు, కళాశాలకు సెలవు ప్రకటించారు. 

5 /5

అదే విధంగా సోమవారం అనగా నవంబరు 24న గురు తేగ్ బహదూర్ జీ షాహీదీ దివాస్ సందర్భంగా ఉత్తర భారతదేశంలోని పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ సహా ఇతర ప్రాంతాలైన నోయిడా, ఘజియాబాద్, మీరట్‌తో పాటు ఉత్తరప్రదేశ్‌, ఉత్తరాఖండ్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవుగా ప్రకటించారు.

holiday Rain alert School Holiday College Holidays Heavy rain alert November 2025 school holidays school holidays list 2025

Next Gallery

India Win: చరిత్ర సృష్టించిన అమ్మాయిలు.. తొలి అంధ మహిళల టీ20 వరల్డ్ కప్ భారత్ కైవసం