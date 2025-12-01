Schools Holiday: ఈరోజు, రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంతే..?

School Holiday Tomorrow
ఆగస్టు నెల దగ్గర నుంచి వరుసగా సెలవులు వస్తూ.. పిల్లలను ఆనందపరుస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మళ్లీ నవంబర్, డిసెంబర్ నెలలో కూడా తుఫాను వల్ల మరో రెండు రోజులు వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి. దిత్వా తుఫాన్ బీభత్సం వల్ల.. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలానే తమిళనాడులో కూడా సెలవులు ఉందనున్నాయి..
దిత్వా తుఫాన్ వల్ల పలు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడులోని కొన్ని జిల్లాల్లో విపరీతమైన గాలులతో పాటు వర్షాలు కూడా పడుతున్నాయి. ఇందువల్ల స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు.
ఈ దిత్వా తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ ఈరోజు అలానే రేపు కూడా ఉండడంతో.. సోమవారం, మంగళవారం రెండు రోజులు కూడా కొన్ని జిల్లాల్లో ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతి జిల్లాలో సోమవారం సెలవు ఉందనుంది అని.. ఆదివారమే కలెక్టర్ ప్రకటించారు.
తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాలలో సోమవారం సెలవు ప్రకటించగా.. తమిళనాడులో కూడా చెన్నై అలానే పాండిచ్చేరిలో సోమవారం సెలవులు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం.
ఇక ఈ దిత్వా తుఫాన్ వల్ల మంగళవారం కూడా ఈ ప్రదేశాల్లో సెలవు ఉందనుంది. దీంతో స్కూల్ అలానే కాలేజ్ పిల్లలకు రెండు రోజులపాటు వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి.
ఒకపక్క గాలులు కూడా చాలా చల్లగా ఉండడంతో.. అలానే వర్షం ఆగకుండా పడడంతో.. పిల్లల సంరక్షణర్థం, ప్రభుత్వం అలానే స్కూల్ యజమాన్యం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వినికిడి.