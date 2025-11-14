School Holiday: ఈరోజు స్పెషల్ డే కారణంగా స్కూల్ పిల్లలు అందరికీ సెలవు.. ఎందుకో గుర్తుందా..?

School Holiday Today
ఈరోజు స్పెషల్ డే కారణంగా కొన్ని స్కూల్లు జలకు ప్రకటించాయి. నవంబర్ 14న దేశవ్యాప్తంగా చిల్డ్రన్స్ డే జరుపుకుంటారు. కానీ ఇది దేశంలో అధికారిక ప్రభుత్వ సెలవు కాదు. అందుకే చాలా స్కూళ్లు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ సాధారణ తరగతులను కొనసాగిస్తాయి. అయితే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో స్థానిక పరిస్థితుల కారణంగా స్కూళ్లు మూసివేయబడుతున్నాయి.
ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 14న పిల్లల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు. పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ జయంతిని పురస్కరించుకుని స్కూళ్లలో సమావేశాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు..క్రీడలు నిర్వహిస్తారు. ఇది అధికారిక సెలవు కాకపోవడం వల్ల దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లు తెరిచే ఉంటాయి.
ఢిల్లీ–ఎన్సీఆర్ ప్రాంతంలో వాయు కాలుష్యం తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంది. అనేక ప్రాంతాల్లో AQI సీవియర్ స్థాయికి పెరిగింది. దీని కారణంగా గ్రాప్-3 పరిమితులు.. అమల్లోకి వచ్చాయి. ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం 5వ తరగతి వరకు హైబ్రిడ్ విధానంలో (ఆన్లైన్ + ఆఫ్లైన్) క్లాసులు నిర్వహించాలి. అవుట్డోర్ కార్యకలాపాలకు పూర్తిగా నిషేధం విధించారు.
బీహార్లో ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ తర్వాత నవంబర్ 14న ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుంది. లెక్కింపు కేంద్రాలుగా.. ఉపయోగిస్తున్న కొన్ని స్కూళ్లు మూసివేసినా.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాధారణ సెలవు లేదు. విద్యార్థులు తమ స్కూల్తో సంప్రదించి వివరాలు తెలుసుకోవాలి.
హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్ బైఎలక్షన్ ఓట్ల లెక్కింపు కారణంగా అక్కడ ఉన్న కొన్ని స్కూళ్లు రేపు మూసివేయనున్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ దీనిని ధృవీకరించారు. అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్లోని బడ్గామ్, నగ్రోటా ప్రాంతాల్లో కూడా లెక్కింపు కేంద్రాల కారణంగా స్కూళ్లు మూసివేయబడతాయి.
సమీపంలో వచ్చిన సైక్లోన్ ప్రభావం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, ఒడిశా రాష్ట్రాలు కోలుకున్నాయి. రవాణా, విద్యుత్ సేవలు మామూలు స్థితికి వచ్చాయి. అందువల్ల ఈ రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి.. చిల్డ్రన్స్ డే కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తారు.