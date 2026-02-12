School Holiday: ఈరోజు స్కూల్లకు సెలవు.. క్లారిటీ వచ్చినట్టే..!

School Holiday Today
దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్న భారత్ బంద్ నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్ల పరిస్థితిపై చాలామందిలో సందేహాలు ఉన్నాయి. అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం స్కూళ్లకు ఈ బంద్ ప్రభావం అంతగా లేదని తెలుస్తోంది. చాలా ప్రాంతాల్లో ఇవాళ స్కూల్కు సెలవు అంటూ ఎలాంటి అధికారిక మెసేజ్లు రాలేదని తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు.
భారత్ బంద్కు కార్మిక సంఘాలు, రైతు సంఘాలు మద్దతు ప్రకటించినప్పటికీ విద్యార్థి సంఘాలు పెద్దగా పాల్గొనడం లేదు. అందువల్ల స్కూళ్లలో బంద్ కారణంగా అంతరాయం కలిగే అవకాశం తక్కువగా కనిపిస్తోంది. పాఠశాలలు యథావిధిగా నడుస్తున్నట్లు సమాచారం.
అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో పరిస్థితిని బట్టి స్థానికంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఎక్కడైనా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఉంటే ఆ ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లు ముందస్తు జాగ్రత్తగా సెలవు ప్రకటించవచ్చు. కానీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాధారణంగా స్కూళ్లు తెరిచే ఉంటాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఇక బ్యాంకులు, రవాణా, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలపై మాత్రం బంద్ ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ముఖ్యంగా ప్రజా రవాణా సేవలు కొంతవరకు అంతరాయం కలగవచ్చు. బస్సులు ఆలస్యంగా నడవడం లేదా కొన్నిచోట్ల రద్దు కావడం వంటి పరిస్థితులు ఉండొచ్చు. అందువల్ల ప్రయాణికులు ముందస్తుగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల స్కూల్ నుంచి వచ్చిన అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే నమ్మాలని సూచిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే సందేశాలపై ఆధారపడకూడదని చెబుతున్నారు. సందేహం ఉంటే నేరుగా స్కూల్ను సంప్రదించడం మంచిది.
మొత్తానికి చూస్తే.. భారత్ బంద్ కారణంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు పెద్దగా అంతరాయం కనిపించడం లేదు. క్లాసులు సాధారణంగా కొనసాగుతున్నాయి. అయినప్పటికీ ప్రతి ప్రాంత పరిస్థితిని బట్టి మార్పులు ఉండొచ్చు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండి అధికారిక సమాచారం తెలుసుకోవడం ఉత్తమం.