School Holiday: రేపు 2వ విడత పోలింగ్‌.. ఈరోజు స్కూళ్లు బంద్‌..! ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

School Holiday Today: తెలంగాణలో పంచాయతీ ఎన్నికలు కొనసాగుతున్నాయి. రేపు రెండో విడత పోలింగ్ జరగనుంది. 432 పంచాయతీలో ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉండగా.. ఐదు చోట్ల ఎవరు నామినేషన్లు వేయలేదు. అయితే ఈరోజు రెండో శనివారం, రేపు ఆదివారం కేటాయించిన పోలింగ్ సెంటర్లలో ఈరోజు కూడా స్కూళ్లకు సెలవు ఉండనుంది. ప్రధానంగా పోలింగ్ కోసం ప్రభుత్వ పాఠశాలను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు డిసెంబర్ 11, 14, 17 తేదీల్లో మొత్తంగా మూడు విడుతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ 11వ తేదీ మొదటి విడత ఎన్నికలు జరిగాయి. అయితే రెండో విడత రేపు జరగనుంది. ఆదివారం కాబట్టి ఈరోజు రెండో శనివారం కూడా ఆ ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు ఇస్తున్నారు.
మొత్తానికి ప్రభుత్వం పోలింగ్ కోసం ప్రభుత్వ పాఠశాలలను ఉపయోగిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా ప్రాంతాలలో స్కూళ్లకు సెలవు ఉంది. పంచాయతీ ఎన్నికల రెండో విడత పోలింగ్ 14వ తేదీ డిసెంబర్ జరగనుంది. మొత్తంగా పంచాయతీలో ఎన్నికలు 432 ఉండగా.. ఇందులో ఐదు చోట్ల ఎవరు నామినేషన్లు వేయలేదు.
ఇక 415 గ్రామాల్లో సర్పంచ్లను ఏకగ్రీవం చేశారు. మిగతా సర్పంచ్ స్థానాలకు పోలింగ్ జరగనుంది. 293 వార్డు స్థానాలకు ఓటింగ్ నిర్వహించనున్నారు. పోలింగ్ కోసం ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉపయోగిస్తుండటంతో నేటి నుంచే ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. దీంతో ఇవ్వాళ, రేపు స్కూళ్లకు సెలవు రానుంది.
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ హవా కొనసాగింది. సిద్దిపేట మినహా మిగతా జిల్లాలో ఎక్కువ శాతం కాంగ్రెస్ కొనసాగింది. మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 396 పంచాయితీలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మధ్యాహ్నం ఒంటికి గంట వరకు కొనసాగిన ఎన్నికలు ఆ తర్వాత గంట సమయం నుంచే ఫలితాలు వెల్లడించారు.
ఇంకా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈనెల డిసెంబర్ లో కూడా స్కూళ్లకు సెలవులు భారీగానే రానున్నాయి. ప్రధానంగా క్రిస్మస్ సందర్భంగా స్కూళ్లకు సెలవులు వస్తాయి. క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూళ్లకు వారం రోజులపాటు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. దీంతో పాటు రెండో శనివారం, ఆదివారాలు కూడా స్కూళ్లకు సెలవు రానుంది.