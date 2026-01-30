English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • School Holiday Today: ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రంలో అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!

School Holiday Today: ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రంలో అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!

School Holiday: 
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రసిద్ధి చెందిన గిరిజన జాతరల్లో మేడారం జాతరకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిర్వహించే ఈ జాతరకు రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి మాత్రమే కాదు, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తారు. సమ్మక్క..సారలమ్మల దర్శనం కోసం భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో మేడారానికి చేరుకుంటారు.
1 /5

ఈ నేపథ్యంలో మేడారం జాతర సందర్భంగా నేడు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు అధికారులు సెలవు ప్రకటించారు. విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు జాతరకు వెళ్లేందుకు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ రోజు ఇచ్చిన సెలవుకు బదులుగా ఫిబ్రవరి 14వ తేదీని, అంటే రెండో శనివారాన్ని పనిదినంగా పరిగణించనున్నట్లు కూడా స్పష్టం చేశారు.

2 /5

మేడారం జాతరకు భారీగా భక్తులు తరలివస్తుండటంతో ట్రాఫిక్ సమస్యలు, భద్రతా ఏర్పాట్లపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. పోలీసులు భారీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. వైద్య శిబిరాలు, తాగునీటి సౌకర్యాలు, ఆహార పంపిణీ కేంద్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.  

3 /5

ఇక మేడారం జాతరకు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాతో పాటు ఇతర జిల్లాల నుంచి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వెళ్తున్నారు. ఈ కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కూడా సెలవులు ఇవ్వాలన్న డిమాండ్ వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు జాతరకు వెళ్లేందుకు ఒక రోజు సెలవు ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. అయితే దీనిపై ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు అధికారికంగా స్పందించలేదు.

4 /5

మేడారం జాతర రేపటితో ముగియనుంది. చివరి రోజున కూడా భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అందుకే భక్తులు సహనం పాటించాలని, పోలీసుల సూచనలు పాటిస్తూ దర్శనం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

5 /5

మేడారం జాతర కేవలం ఒక పండుగ మాత్రమే కాదు, గిరిజన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. ఈ జాతర ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తోంది. ప్రతి భక్తుడు భక్తిశ్రద్ధలతో సమ్మక్క–సారలమ్మలను దర్శించి, ప్రశాంతంగా తిరిగి వెళ్లాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.

School Holiday Today School holiday Telangana Schools Closed Today Medaram Jathara Holiday Telangana school holiday news Today School Holiday Update Government School Holiday Private Schools Holiday Medaram Jathara 2026 sammakka saralamma jathara

Next Gallery

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ధన నష్టం వచ్చే సూచనలు ఉన్న రాశులు ఇవే!