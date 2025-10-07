School Holiday Today: ఈరోజు స్కూల్లకు,‌ బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..!

Banks Holiday Today
భారతదేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో 2025 అక్టోబర్ 7 (మంగళవారం) రోజున పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూసివేయబోతున్నాయి. ఈ రోజు మహర్షి వాల్మీకి జయంతి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా భక్తి భావంతో జరుపుకుంటారు. వాల్మీకి మహర్షి రామాయణం రచించిన “ఆది కవి” (మొదటి కవి)గా ప్రసిద్ధి పొందారు.
ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ వాల్మీకి జయంతి సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ సెలవు ప్రకటించారు. దీనికి ముందు మా శాకంభరి దేవి మేళా సందర్భంగా అక్టోబర్ 6న కూడా స్థానిక సెలవు ప్రకటించడంతో, విద్యార్థులు మరియు ఉద్యోగులు లాంగ్ వీకెండ్ను ఆస్వాదిస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాల్మీకి మహర్షి గౌరవార్థం ప్రత్యేక పూజలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా కూడా అక్టోబర్ 7న వాల్మీకి జయంతి సందర్భంగా ప్రభుత్వ సెలవు ప్రకటించారు. ఢిల్లీలోని అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూసివేయబోతున్నాయి. రాజధానిలో వాల్మీకి బోధనలను గుర్తుచేస్తూ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు.. అవగాహన సభలు నిర్వహించబడతాయి.
మధ్యప్రదేశ్లో కూడా అక్టోబర్ 7న అన్ని పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూసివేయబడతాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాల్మీకి మహర్షి జీవితం, ఆయన బోధనలు — సత్యం, దయ, న్యాయం వంటి విలువలను గుర్తుచేస్తూ ప్రత్యేక సభలు నిర్వహించనున్నారు.
అక్టోబర్ నెల భారతదేశంలో పండుగలతో నిండిపోయింది. వాల్మీకి జయంతితో పాటు దుర్గాపూజ, దసరా, దీపావళి, గోవర్ధన పూజ, భాయ్ దూజ్, చఠ్ పూజ వంటి పండుగలు ఈ నెలలో వస్తాయి. ఈ సెలవులు భారతదేశంలోని సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఇక ఈ కారణంగా పిల్లలకు అలానే బ్యాంకులకు కూడా ఎక్కువ సెలవులు వస్తున్నాయి
ఇక ఈరోజు అక్టోబర్ 7న ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీ, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు.. అలానే కొన్ని ప్రదేశాల్లో బ్యాంకులు కూడా మూసివేయబోతున్నాయి.