  • School Holiday Today: ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే..!

School Holiday Today: ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే..!

School Holiday:
దీపావళికి వరసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చిన తరువాత.. ఈరోజు బుధవారం కూడా కొన్ని దగ్గర్ల సెలవు ప్రకటించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. దీంతో వరసగా నాలుగు రోజులపాటు పిల్లలకు సెలవులు రానున్నాయి. ఇంతకీ ఈరోజు కూడా ఎందుకు సెలవు అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ పిల్లలకు ఇప్పటికే దీపావళి సందర్భంగా మూడు రోజులపాటు సెలవలు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఆదివారం తరువాత సోమవారం, మంగళవారం రెండు రోజులు కూడా దీపావళి సందర్భంగా సెలవులు ఇచ్చారు.  

ఈ క్రమంలో ఈరోజు బుధవారం కూడా కొన్నిచోట్ల సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంతంలో.. తిరుపతి, చిత్తూరు, పలమనేర్.. లాంటి ప్రాంతాలలో వర్షాలు భారీగా పడుతున్నాయి. 

సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల.. ఇక్కడ భారీగా పడిన వర్షాల వల్ల.. రాకపోకలు సైతం ఇబ్బందిగా మారుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో అక్కడి డిస్టిక్ కలెక్టర్.. ఈరోజు అనగా బుధవారం.‌. సెలవు ప్రకటించారు. 

దీంతో పిల్లలకు ఏకంగా వరసగా నాలుగు రోజుల పాటు సెలవులు వచ్చాయి. అంతేకాకుండా నెల్లూరు ప్రాంతం ‌‌.. చుట్టుపక్కల కూడా వర్షాలు భారీగా పడుతున్నాయి. అక్కడ కూడా సెలవు ఉందే అవకాశం ఉంది.   

ఇక ఈ విషయాలను ఈరోజు ఉదయం స్కూల్ పిల్లలకు.. స్కూల్ యజమాన్యం మెసేజ్ ల రూపంలో పంపించారు. మరి మీ పిల్లల స్కూల్ ఈరోజు ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి స్కూల్ యజమాన్యంతో.. చెక్ చేసుకోండి

