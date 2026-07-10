/నేడు తెలంగాణలో స్కూల్స్, కాలేజీల బంద్ ఎందుకు? జూలై 10 సెలవుకు అసలు కారణం ఇదే!

విద్యారంగ సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ, నేడు విద్యార్థి సంఘాలు పాఠశాలలు, కళాశాలల బంద్ను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చాయి. దీనివల్ల ఇవాళ సెలవు ప్రకటించినట్లు ఇప్పటికే పలు యాజమాన్యాలు తల్లిదండ్రులకు సందేశాలు పంపాయి. అయితే, రేపు శనివారం అయినప్పటికీ పాఠశాలలు యథావిధిగా పనిచేస్తాయి.. ఆ తర్వాత ఆదివారం సెలవు ఉంటుంది. ఈరోజు 2026 జులై 10న తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పాఠశాలలు, కళాశాలల బంద్కు గల కారణాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణలో విద్యాసంబంధిత సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఈరోజు అన్ని విద్యార్థి సంఘాలు బంద్ పిలుపునిచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని కేజీ నుండి పీజీ స్థాయి రాష్ట్రవ్యాప్త విద్యాసంస్థల కోసం వామపక్ష విద్యార్థి సంఘం AISFII కూడా పిలుపునిచ్చింది.
ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిల విడుదల, ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల భర్తీ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల దోపిడీని అరికట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఇప్పటికే పలు యాజమాన్యాలకు సూచించడమే కాకుండా, ఈ బంద్ను విజయవంతం చేయాలని విద్యార్థి నాయకులు కోరుతున్నారు.
జులై 10న పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ఉన్నప్పటికీ, రేపు రెండో శనివారం కావడంతో పాఠశాలలు యథావిధిగా తెరిచి ఉంటాయి. సమ్మర్ హాలిడేస్ను పొడిగించడంలో జూలై 11న వర్కింగ్ డే ఉంటుందని ప్రభుత్వం ఇదివరకే స్పష్టం చేసింది. అయితే, విద్యార్థి సంఘాల ఈరోజు బంద్ వల్ల వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చాయి.
దాదాపు అన్ని ప్రైవేటు పాఠశాలలు మూతపడనున్నాయి. కొన్ని పాఠశాలల్లో శనివారం కూడా సెలవు ఇవ్వడం వల్ల, మరుసటి రోజు ఆదివారంతో కలిపి ఆ పాఠశాలలకు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవు దొరికింది.
నేడు పాఠశాలలు, కళాశాలల బందుకు ప్రధాన డిమాండ్లు ఉన్నాయి. విద్యాశాఖ మంత్రిని నియమించాలని, అలాగే 27 వేల పాఠశాలలను నాలుగు వేలకు కుదించాలనే ఆలోచనను మానుకోవాలని సంఘాలు కోరుతున్నాయి. పెండింగ్ స్కాలర్షిప్ల విడుదల, ఫీజు రియింబర్స్మెంట్ వంటి అంశాలు కూడా ప్రధాన డిమాండ్లలో ఉన్నాయి.
అంతేకాకుండా, విద్యార్థులకు రెండు జతల యూనిఫాంలు, పుస్తకాలు అందించాలని, మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని మహిళా సంఘాలకు అప్పగించాలని, ఖాళీగా ఉన్న టీచర్లు , లెక్చరర్ పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలని విద్యాసంఘాలు కోరుతున్నాయి. ఈరోజు స్కూళ్ల కాలేజీల బంద్కు కారణం విద్యార్థులకు ఉచిత రవాణా సౌకర్యం కల్పించాలని, ప్రైవేట్ ఫీజుల దోపిడీని అరికట్టాలని ప్రధాన డిమాండ్ చేస్తున్నాయి విద్యార్థి సంఘాలు.